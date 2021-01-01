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صور: مواطن يهدي ابنته سيارة حديثة بعد نجاحها في التوجيهي

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: مواطن يهدي ابنته سيارة حديثة بعد نجاحها في التوجيهي



الخليل/سما/

أهدى رجل أعمال فلسطيني، اليوم الثلاثاء، ابنته سيارة موديل حديث، عقب تفوقها في الثانوية العامة.

ووفق مصادر محلية، فإن رجل الأعمال سامر عبد الجواد أبو عيشه من الخليل أهدى ابنته سيلين جيب كيا سبورتاج 2021 بمناسبه تفوقها في الثانويه العامه الفرع العلمي 93.1.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، عن نتائج "التوجيهي" في جميع فروع في نتائج الثانوية العامة في فلسطين التوجيهي 2021.


ووفق بيان وزارة التربية والتعليم ، فقد بلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة أكثر من 82 ألفاً مشتركا، وكان عدد الناجحين منهم أكثر من 59 ألفاً بنسبة بلغت ( 71.37)%.



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#الخليل #الثانوية العامة #نتائج الثانوية العامة

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