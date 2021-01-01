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بالصور: طلبة الثانوية العامة يحتفلون بنجاحهم في بيت لحم

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور: طلبة الثانوية العامة يحتفلون بنجاحهم في بيت لحم



بيت لحم/سما/

 طلبة الثانوية العامة "توجيهي"  يحتفلون بنجاحهم في بيت لحم



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