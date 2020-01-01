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(هام) لطلبة الثانوية العامة: التخصصات الأكثر إقبالاً والتخصصات الأعلى تسجيلاً للبطالة

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
(هام) لطلبة الثانوية العامة: التخصصات الأكثر إقبالاً والتخصصات الأعلى تسجيلاً للبطالة



رام الله / سما /

قال جهاز الإحصاء المركزي، لطلبة الثانوية العامة، إن تخصص الأعمال والإدارة سجل في العام 2020 أعلى نسبة من بين التخصصات التي درسها الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس، وهي النسبة الأعلى خلال العقد الماضي.

حيثُ جاء ذلك خلال بيان صحفي لجهاز الإحصاء خاص بالطلبة الذين تقدموا لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” للعام الدراسي 2020/2021، تحت عنوان: (مجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل للأفراد 20-29 سنة).

ووفقًا للإحصاء سجّل تخصص الرياضيات والإحصاء أعلى معدل بطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين في العام 2020.

وأكد البيان إن هناك فجوة واضحة بين الإناث والذكور في معدلات البطالة لجميع مجالات الدراسة، حيث سجل أعلى معدل بطالة بين الذكور (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص الرفاه بنسبة 63%، في حين سجل أعلى معدل بطالة بين الإناث (20-29 سنة) الحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص الدراسات الإنسانية (باستثناء اللغات) بنسبة 86%.

وأشار إلى أن معدل البطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين والحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس لا يزال مرتفعاً، اذ بلغ هذا المعدل 54% في العام 2020، بواقع 35% في الضفة الغربية 78% في قطاع غزة. في حين كان هذا المعدل حوالي 53% في العام 2019 على المستوى الوطني.

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