صورة: أكبر طالبة تفوقت بالثانوية العامة لعام 2021 في غزة

غزة/سما/

حصلت الأم الفلسطينية مها الحصيني والبالغة من العمر (51 عاماً)، على شهاد الثانوية العامة لعام 2021 في فلسطين.

ونجحت الحصيني التي تسكن في محافظة خانيونس جنوب القطاع، بالعودة لدراسة الثانوية العامة والحصول على معدل 91.9%.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، عن نتائج "التوجيهي" في جميع فروع في نتائج الثانوية العامة في فلسطين التوجيهي 2021.



ووفق بيان وزارة التربية والتعليم ، فقد بلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة أكثر من 82 ألفاً مشتركا، وكان عدد الناجحين منهم أكثر من 59 ألفاً بنسبة بلغت ( 71.37)%.





