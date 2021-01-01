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صورة: أكبر طالبة تفوقت بالثانوية العامة لعام 2021 في غزة

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: أكبر طالبة تفوقت بالثانوية العامة لعام 2021 في غزة



غزة/سما/

حصلت الأم الفلسطينية مها الحصيني والبالغة من العمر (51 عاماً)، على شهاد الثانوية العامة لعام 2021 في فلسطين.

ونجحت الحصيني التي تسكن في محافظة خانيونس جنوب القطاع، بالعودة لدراسة الثانوية العامة والحصول على معدل 91.9%.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، عن نتائج "التوجيهي" في جميع فروع في نتائج الثانوية العامة في فلسطين التوجيهي 2021.


ووفق بيان وزارة التربية والتعليم ، فقد بلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة أكثر من 82 ألفاً مشتركا، وكان عدد الناجحين منهم أكثر من 59 ألفاً بنسبة بلغت ( 71.37)%.



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#مها الحصيني #خانيونس #قطاع غزة

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