مصر: وفاة 4 أطباء شباب فجأة في محافظة الشرقية والصحة تصدر بيانا

القاهرة / وكالات /

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الطبي بمحافظة الشرقية، وذلك بعد وفاة 4 أطباء شباب بشكل مفاجئ خلال يومين فقط.

وقد انتشرت حالة من القلق بعد وفاة الأطباء، خاصة أن معظمهم من صغار السن وماتوا وهم نيام.

من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، قدم المئات من الأطباء واجب العزاء في زملائهم مطالبين بمعرفة أسباب الوفاة.. وهل هناك سبب خاص وراء وفاتهم؟

كان الدكتور “أحمد علي” قد قال إن زميله “محمود سالم الغنيمي” نائب مدير مستشفى الزقازيق العام، توفي بشكل مفاجئ وهو نائم دون سابق إنذار.

ومات الأطباء “عاطف السيد” طبيب الرعاية الحرجة بمستشفى أبو حماد المركزي، والدكتور “أحمد محمد هشام”.

بالإضافة لطبيب رابع بمركز فاقوس، كان قد توفي على سريره قبل الاستيقاظ لصلاة الفجر.

الصحة تصدر بيانا

من جهتها أصدرت وزارة الصحة بيانًا أكدت خلاله عدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية.

السبب؟

د. منى مينا العضو السابقة بنقابة الأطباء بمصر دعت إلى معرفة سبب الوفاة، مؤكدة أن الواقعة لا ينبغى أن تمر دون تحقيق وتدقيق، داعية أصدقاء الأطباء المتوفين المقربين إلى التواصل معها إن كان لديهم معلومات.