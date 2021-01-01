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هيئة الأسرى: 98 قرارا إداريا خلال تموز الماضي

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى خلال شهر تموز الماضي بلغت 98 أمراً من بينها 38 أمرا جديدا، و60 أمر تجديد.

أوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري، إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، وما زالت إسرائيل تطبقه على الأسرى الفلسطينيين في ظل سياسات تنكيلية منافية لكل القوانين والأعراف الدولية، فيما يصل عدد الأسرى المعتقلين الإداريين حاليا الى نحو (540) معتقلا.

واستنكرت الهيئة ما تقدم عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات ممنهجة، وقاسية، بحق الأسرى، من خلال إصدار المزيد من الأوامر العسكرية، والتي حولها الى عقاب جماعي لهم ولعائلاتهم.

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