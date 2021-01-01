لأول مرة .. طالع : غزة تحقق أرقاما قياسية في الثانوية العامة

غزة / سما /

​سجل الطلبة الناجحون في الثانوية العامة 2021، في قطاع غزة، أرقام قياسية تحقق لأول مرة على الرغم من جائحة "كورونا" والعدوان والحصار.

فيما يلي الأرقام القياسية:

- العشرة الأوائل على الوطن علمي وأدبي جميعهم أول مكرر بنسبة 99.7%، منهم 7 علمي و 7 أدبي من غزة.

- لأول مرة الأول على الوطن للفرع الشرعي من غزة بنسبة 99.9%.

- لأول مرة الحاصلون على معدل 99.6% علمي وأدبي ليسوا من ضمن العشرة الأوائل على الوطن.

- 48.9% من الناجحين في الفرع العلمي حصلوا على نسبة 90% فأعلى.

- 19% من الناجحين في الفرع الأدبي حصلوا على نسبة 90% فأعلى.

وحسب وزارة التربية والتعليم تقدم في كافة الفروع لامتحان الثانوية (82924) مشتركاً وكان عدد الناجحين منهم (59128) بنسبة بلغت 71.37%.

ووصلت نسبة النجاح بالفرعي العلمي (% 85.62 )، والفرع الادبي (%65.21 )، فرع الريادة والأعمال، (71.66%)، والفرع الشرعي (% 67.02)، والفرع التكنولوجي (% 87.76).