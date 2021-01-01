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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة،  تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في آخر 24 ساعة، بدون أي وفيات.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 888 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تم تسجيل 120 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 116819، بينهم 1036 حالة نشطة، و114683 حالة تعافٍ و1100 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 65، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 51.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، فيما تلقى اللقاح 107976.

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