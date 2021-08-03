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رابط نتائج الثانوية العامة فلسطين 2021 حسب رقم الجلوس

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط نتائج الثانوية العامة فلسطين 2021 حسب رقم الجلوس



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2021 عن أن النتائج ستصدر اليوم الخميس الساعة العاشرة  صباحا لجميع الطلبة الذين يرقبون هذه النتائج

للاطلاع على نتائج الثانوية العامة توجيهي 2021: اضغط هنا   ملاحظة سيتم تفعيل الرابط لحظة انعقاد مؤتمر الوزارة

وقال مدير القياس والامتحانات السيد “محمد عواد” أإن نتائج التوجيهي للعام الجاري 2021 سوف يتم الإعلان عنها في دقائق في رام الله والقدس وقطاع غزة، ويمكن للطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة التوجيهي الثانوية العامة انجاز فلسطين في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3-8-2021وهذا وفقاً لتصريحات وزارة التعليم في فلسطين بقطاعي غزة والضفة الغربية.

ونقدم لكم  متابعين الكرام رابط نتائج الثانوية العامة للعام الجاري 2021 في فلسطين بالاسماء وارقام الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلبة التوجيهي - الانجاز في جميع المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة .

 
 

 

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