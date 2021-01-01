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طالع اسماء العشرة الاوائل في الثانوية العامة على مستوى فلسطين ..

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طالع اسماء العشرة الاوائل في الثانوية العامة على مستوى فلسطين ..



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، صباح الثلاثاء، نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2021.

وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي، إن عدد المتقدمين في كافة الفروع (82924) مشتركاً وكان عدد الناجحين منهم (59128) بنسبة بلغت 71.37%.

وأضافت الوزارة، أن نسبة النجاح بالفرعي العلمي (% 85.62 )، والفرع الادبي (%65.21 )، فرع الريادة والأعمال، (71.66%)، والفرع الشرعي (% 67.02)، والفرع التكنولوجي (% 87.76). 

للاطلاع على نتائج الثانوية العامة توجيهي 2021: اضغط هنا   ملاحظة سيتم تفعيل الرابط لحظة انعقاد مؤتمر الوزارة

وفيما يلي أسماء الطلبة الأوائل في كافة الفروع على مستوى الوطن: 

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