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الشعبية تهنئ حماس بإتمام انتخاباتها الديمقراطية

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تهنئ حماس بإتمام انتخاباتها الديمقراطية



غزة / سما /

هنأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإتمام العرس الديمقراطي الذي تُوج بتجديد انتخاب إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي وصالح العاروري نائباً له.

وقالت الشعبية في تصريح صحفي "أن معركة البناء الديمقراطي لا تقل أهمية عن معركة التحرر الوطني وتشير إلى أن تاريخاً طويلاً من المقاومة ورفض الحلول التصفوية يجمعها بالحركة التي تُعَلَق عليها آمالاً كبيراً بأن تظل رافعة أساسية من روافع العمل الوطني التحرري".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعلنت عن انتخاب إسماعيل هنية لدورة جديدة حتى عام 2025.

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