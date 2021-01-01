الدعليس: الطلبة انتزعوا النجاح رغم الاحتلال والقصف والاغتيال

غزة / سما /

​قدم رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، عصام الدعليس، التهاني للطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

وأثنى في كلمة له اليوم الثلاثاء على ما بذله الطلبة الناجحين طيلة العام للوصول لهذا الإنجاز، قائلاً: "لقد صبرتم واجتهدتم وتحديتم الظروف؛ فحصدتم هذا النجاح المشرّف وكنتم لأهلكم مصدر عز".

وأكد الدعليس أن الطالب الفلسطيني ورغم الظروف التي يواجهها؛ ينهض ويحقق النجاح تلو النجاح، "ولا يهمه إن قصف بيته أو هدمت مدرسته أو اغتالت يد الحقد أحد أقربائه، فالفلسطيني دائماً صامد يضمد جراحه".

واستذكر رئيس متابعة العمل الحكومي، طلبة التوجيهي الشهداء وهم: توفيق أيمن أبو العوف، وخالد عماد القانوع، ومحمد إسحاق حميد، الذين ارتقوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة خلال مايو 2021م، مقدماً لأرواحهم السلام والتحية ولأهلهم الصبر والسلوان.

وأكد الدعليس أن استشهادهم نجاح لفلسطين ودليل على رسوب الاحتلال في اختبار الإنسانية والأخلاق النبيلة، مقدماً الشكر والتقدير لجميع الطواقم الحكومية التي ساهمت في إنجاح امتحانات الثانوية العامة، وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم ومعلميها، ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، على ما بذلوه لإنجاح هذه العملية التعليمية.

كما وهنأ آباء الطلبة وأمهاتهم قائلاً: "هذا غرسكم قد أثمر وجهدكم لم يذهب سدى فحق لكم أن تفخروا بهذا الإنجاز الذي سيحمل لأبنائكم مستقبلاً مشرقاً".

وأوصى الدعليس الطلبة أن يحافظوا على نجاهم حتى يحققوا كل آمالهم ويكونوا نعم النصير لوطنهم وقضيتهم وأن يمثلوه أفضل تمثيل في المجالات كافة.

وتمنى النجاح والتوفيق للطلبة الذين لم يسعفهم الحظ ويتمكنوا من النجاح هذا العام، متمنيا لهم النجاح في المرات القادمة.