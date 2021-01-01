  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العمل الزراعي يطور من عمل مربيات الأبقار الحلوب بتوزيع سلالات جديدة

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وزع اتحاد لجان العمل الزراعي سلالات جديدة من الأبقار الحلوب على 9 مربيات يمتلكن مزارع صغيرة من الأبقار الحلوب في مختلف مناطق قطاع غزة، بحيث وزعت بقرة حلوب واحدة على كل مستفيدة.

يأتي ذلك كأحد أنشطة (برنامج تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية) المنفذ من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام، والممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC والوكالة الدنماركية للتنمية الدولية DALIDA.

وجاء هذا النشاط استمرارا للمشاريع السابقة التي نفذها وينفذها الاتحاد بهدف تطوير قطاع الألبان في قطاع غزة، وتعزيز وجود مربيات الأبقار في قطاع الألبان وتمكينهم اقتصاديا، والتي يسعى من خلاله الى توسيع المزارع الصغيرة الخاصة بالمربيات اللواتي تم اختيارهن بعد زيارات متكررة من قبل طاقم كامل من المهندسين الزراعيين المختصين في ذات المجال بالشراكة مع طاقم وزارة الزراعة، حيث تميزن بالقدرة الممتازة في عملية التربية والرعاية وإدارة المزارع الصغيرة.

والجدير ذكره أن المستفيدات خضعن لتدريبات مكثفة في ميدان الممارسات السلبية لتربية الأبقار الحلوب، وممارسات التصنيع الجيد في وحدات تصنيع الألبان والأجبان. هذا النشاط نفذ بمساهمة ما نسبته 10% من قبل المستفيدات من قيمة البقرة الحلوب التي تم استلامها والتي يهدف من خلالها الى زيادة في كمية الإنتاج عن طريق تزويدهم بأبقار ذات سلالات جديدة وانتاجية عالية مما يحقق زيادة في الدخل لديهم، والذي قد يساهم في فتح سوق عمل جديد لدى المستفيدات من خلال انتاج الأجبان والألبان وعدم الاكتفاء بتوزيع الحليب فقط.

#العمل الزراعي

الأكثر قراءة اليوم

فلسطين .. رابط تحميل نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2021 حسب الاسم ورقم الجلوس

العد التنازلي .. نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2021 في فلسطين من موقع وزارة التربية والتعليم في الضفة وقطاع غزة

اشتية في مستهل جلسة الحكومة يتحدث حول المنحة القطرية ونتائج الثانوية العامة وأحداث الخليل

التربية والتعليم تكشف عن توقيت إعلان نتائج الثانوية العامة (رابط النتائج)

مجددا .. أدرعي يثير الجدل باستعراض العتاد العسكري لإسرائيل.. ومغردون يردون بصور لفلسطين

بعد استهداف منشأة عسقلان.. صواريخ غزة تهدد مشروع النفط الإسرائيلي!

رسالةٌ مفتوحةٌ إلى الأستاذِ إسماعيلَ هنية ...

الأخبار الرئيسية

توجيهي

رابط فحص نتائج الثانوية العامة "توجيهي" 2021 في قطاع غزة والضفة الغربية

النتائج

أسماء أوائل الثانوية العامة التوجيهي 2021 في فلسطين

اعلام إسرائيلي يكشف آخر التطوارت في ملف المنحة القطرية..

فيديو ..ستة جرحى بينها إصابة خطيرة برصاص قوات الاحتلال في جنين

رسالة شديدة اللهجة من المقاومة للاحتلال عبر الوسيط المصري على ما يحدث في الشيخ جراح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية