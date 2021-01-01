العمل الزراعي يطور من عمل مربيات الأبقار الحلوب بتوزيع سلالات جديدة

غزة / سما /

وزع اتحاد لجان العمل الزراعي سلالات جديدة من الأبقار الحلوب على 9 مربيات يمتلكن مزارع صغيرة من الأبقار الحلوب في مختلف مناطق قطاع غزة، بحيث وزعت بقرة حلوب واحدة على كل مستفيدة.

يأتي ذلك كأحد أنشطة (برنامج تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية) المنفذ من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام، والممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC والوكالة الدنماركية للتنمية الدولية DALIDA.

وجاء هذا النشاط استمرارا للمشاريع السابقة التي نفذها وينفذها الاتحاد بهدف تطوير قطاع الألبان في قطاع غزة، وتعزيز وجود مربيات الأبقار في قطاع الألبان وتمكينهم اقتصاديا، والتي يسعى من خلاله الى توسيع المزارع الصغيرة الخاصة بالمربيات اللواتي تم اختيارهن بعد زيارات متكررة من قبل طاقم كامل من المهندسين الزراعيين المختصين في ذات المجال بالشراكة مع طاقم وزارة الزراعة، حيث تميزن بالقدرة الممتازة في عملية التربية والرعاية وإدارة المزارع الصغيرة.

والجدير ذكره أن المستفيدات خضعن لتدريبات مكثفة في ميدان الممارسات السلبية لتربية الأبقار الحلوب، وممارسات التصنيع الجيد في وحدات تصنيع الألبان والأجبان. هذا النشاط نفذ بمساهمة ما نسبته 10% من قبل المستفيدات من قيمة البقرة الحلوب التي تم استلامها والتي يهدف من خلالها الى زيادة في كمية الإنتاج عن طريق تزويدهم بأبقار ذات سلالات جديدة وانتاجية عالية مما يحقق زيادة في الدخل لديهم، والذي قد يساهم في فتح سوق عمل جديد لدى المستفيدات من خلال انتاج الأجبان والألبان وعدم الاكتفاء بتوزيع الحليب فقط.