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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، تأجيل "العليا الاسرائيلية" البت في قضية تهجير عائلات الشيخ جراح.

كما أبرزت الصحف تخصيص الحكومة موازنة مالية بـ "5" ملايين دولار لشراء لقاحات الأطفال للعام 2022.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-"العليا الإسرائيلية" تؤجل البت في قضية تهجير عائلات الشيخ جراح.

-إصابة شاب من أم الفحم برصاص الاحتلال غرب جنين ومستوطنون يشقون طريقا في أراضي كيسان ويهاجمون مزارعين بسلفيت وعراق بورين.

-الحكومة: تخصيص موازنة مالية ب "5" ملايين دولار لشراء لقاحات الأطفال للعام 2022.

-"الصليب الأحمر" 80% من سكان غزة يقضون معظم حياتهم في الظلام الدامس.

"الحياة الجديدة":

-محكمة الاحتلال تؤجل البت في قرار طرد سكان الشيخ جراح واعتقال 3 مواطنين واصابة شاب برصاص مستوطن خلال وقفة تضامنية في الحي.

-اللجنة الرئاسية تعلن عن موعد العطوة العشائرية بين عائلتي الجعبري والعويوي.

-مجلس الوزراء: تخصيص موازنة مالية ب "5" ملايين دولار لشراء لقاحات الأطفال للعام 2022.

-وفاتان و111 اصابة جديدة بـ"كورونا" و120 حالة تعاف.

-الصحة الاسرائيلية: 10 وفيات بـ"كورونا" و2.441 اصابة جديدة.

"الأيام":

-"العليا" الاسرائيلية ترجئ قراراها حول "الشيخ جراح" والأهالي يتمسكون برفض التسوية مع المستوطنين.

-واشنطن: لا ينبغي طرد عائلات عاشت في بيوتها لأجيال.

-اصابة مواطنين في اعتداءات مستوطنين وشق طريق لتوسيع مستوطنة قرب بيت لحم والاحتلال يقمع مسيرة جماهيرية في بيتا.

-حكومة بينيت تزيد أموال الاستيطان في أول ميزانية تقر منذ ثلاث سنوات.

-الخليل: التوصل لأخذ عطوة عشائرية بين عائلتي الجعبري والعويوي مساء اليوم.

-اشتية يدعو إلى التقيد بتدابير الوقاية ويؤكد على صون حرية الرأي والتعبير.

-دعوة تطالب الحكومة الكندية بوقف نشاط جمعية استيطانية.

#الصحف الفلسطينية

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