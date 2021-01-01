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نتنياهو: واشنطن قد تسرب معلومات عن نشاطات إسرائيل ما سيحبط عملياتنا

الثلاثاء 03 أغسطس 2021 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: واشنطن قد تسرب معلومات عن نشاطات إسرائيل ما سيحبط عملياتنا



القدس المحتلة/سما/

أشار رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى أن "المعلومات التي ستقدمها تل أبيب للولايات المتحدة سيتم تسريبها إلى وسائل الإعلام وإحباط عمليات إسرائيل لمكافحة الإرهاب".

وفي كلمة ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قال نتنياهو:  "المعلومات التي سيتم تقديمها إلى الولايات المتحدة، سيتم تسريبها إلى وسائل الإعلام وبهذه الطريقة سيتم إحباط عملياتنا لمكافحة الإرهاب، هذا هو السبب أنه على مدار العشر سنوات الأخيرة رفضت طلب الرؤساء الأمريكيين الالتزام دائما بأن نبلغهم عن نشاطاتنا". 

وأضاف مهاجما رئيس الوزراء نفتالي بينيت: "هذه قضية وجودية بالنسبة لإسرائيل، والتي يمكن أن تحدث بها مفاجآت، لقد جعلتمونا دولة ملتزمة بتقديم التقارير، إن لم تكن لدينا استقلالية بهذا الموضوع، لن تكون لدينا استقلالية أبدا". 

#نتنياهو #واشنطن #اسرائيل #تل أبيب

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