أحلام تفاجئ جمهورها بهذا القرار: “أستودعكم الله”

وكالات

قررت الفنانة الإماراتية أحلام، الابتعاد لمدة شهر للاستراحة بعد فترة طويلة من النشاط الفني والكليبات المتنوعة لأغاني ألبومها الأخير.

ونشرت أحلام صورة لها عبر صفحاتها وعلقت عليها: “مساء الخير حبايبي قررت آخذ اجازة قصيره لمده شهر راحه واستجمام قبل بدء موسم حافل باذن الله اول شهر تسعه اللهم اني استودعتك نفسي وذريتي ومن معي فأحفظنا بحفظك وامانك.. استودعتكم الله”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع خبر أحلام، متمنين لها عطلة سعيدة، وتساءلوا عن وجهتها والمكان الذي اختارتها لعطلتها، خاصة وأنها وضعت إيموجي لطائرة، في إشارة منها إلى أنها تنوي السفر والاستجمام في عطلة الصيف.