إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في اليامون غرب جنين

جنين/سما/

أصيب مواطن برصاص الاحتلال والعشرات بحالات اختناق، واعتقل اثنان آخران، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة اليامون غرب جنين.

وأفاد مصادر محلة، بأن قوات الاحتلال حاصرت حي الخمايسة في البلدة، واقتحمت منزل المواطن جميل خمايسة، واحتجزت واسرته بحثاً عن نجله ماهر ، وعندما لم يجدوه في المنزل اعتقلوا والده وشقيقه معتز ونقلوهما لجهة مجهولة.



وخلال العملية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الغازية والصوتية، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، ثم انسحبت من البلدة.