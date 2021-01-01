رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2021 في فلسطين

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نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2021 لم يتبقى لها سوى بضعه ساعات ويتم الإعلان عنها في قطاع غزة والضفة الغربية.

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وحددت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 قطاع غزة والضفة الغربية الدورة الأولى لجميع الطلاب، حتى يتثنى لهم استخراج درجات نتائج التوجيهي فلسطين 2021 أدبي وعلمي إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقار مدارسهم.

سيكون لوكالة سما الإخبارية متابعة شاملة ومستمرة نرصد لكم من خلالها كل ما يطرأ من جديد حول نتيجة التوجيهي فلسطين 2021، كما سننشر لكم أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 بفلسطين عقب الإعلان عن نتائج التوجيهي فلسطين 2021 الدورة الأولى علمي وأدبي قطاع غزة والضفة الغربية .

يشار إلى أن 84 ألف طالب وطالبة سجلوا لتقديم امتحانات الثانوية العامة، فيما سيتضح يوم غد العدد الدقيق للذين تقدموا وتغيبوا عن الامتحانات.