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الجزائري فتحي نورين يكشف كواليس لقائه باللاعب الإسرائيلي في الأولمبياد (فيديو)

الإثنين 02 أغسطس 2021 11:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائري فتحي نورين يكشف كواليس لقائه باللاعب الإسرائيلي في الأولمبياد (فيديو)



الجزائر/سما/

كشف لاعب الجودو الجزائري المنسحب من أولمبياد طوكيو، فتحي نورين، عن الاستقبال الحار في الجزائر وعن كواليس لقائه باللاعب الإسرائيلي.

 وقال نورين خلال لقائه مع برنامج ناس أونلاين: “يوم القرعة كنت أمشي الساعة الثانية مرّ علي لاعب الكيان الصهيوني وزميله نظرت إليه ونظر إلي شعرت وكأني سأقع معه”.

وأضاف: “لما دخلت الغرفة كلمني المدرب بتاعي بحسرة وقال لي ربي يعوضك أنت وقعت مع لاعب الكيان الصهيوني.. أنا توقفت عن الكلام للحظة وبقيت جالس لا أقدر على الكلام لكن ربي عوضنا أن نحن صونا قضيتنا وصنّا الأمة المسلمة”.

لاعب الجودو الجزائري تحدث أيضا عن الاستقبال الكبير الذي كان بانتظاره عند وصوله مطار هواري بومدين وماذا فعل معه المواطنين بمدينة وهران: “كان استقبالي في المطار حار جدا وعندما عدت إلى مدينة وهران كان استقبال كبير حملوني فوق الحصان ومشيت في الشوارع وهذا دليل على العلاقة التي تربط الجزائريين والفلسطينيين”.

#فتحي نورين #اولومبياد طوكيو 2020 #الجزائر

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