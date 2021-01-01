الصليب الأحمر يحذر: 80% من سكان قطاع غزة يعانون من عدم توفر الكهرباء ببيوتهم

غزة/سما/

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تفاقم استمرار انقطاع التيار الكهرباء على أهالي قطاع غزة, حيث أنها تشكل تهديدا على صحة السكان في قطاع غزة ورفاهيتهم خاصة فصل الصيف في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة.

وأصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة توضح من خلالها أن حوالي نسبة 80% من سكان غزة يعانون من عدم توفر التيار الكهربائي في بيوتهم بحيث تصل فقط لمدة 10 أو 12 ساعة يومياً في أحسن الحالات.

وبينت الدراسة التي صدرت من قبل الصليب الأحمر، أن نصف مليون شخص على الأقل في غزة لا يستطيعون تحمل تكاليف إمدادات إضافية من الكهرباء من خلال المولدات، ويضطرون إلى قضاء معظم يومهم دون كهرباء.