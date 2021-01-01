إيران تستدعي سفيرة رومانيا ردا على اتهامات باستهداف ناقلة نفط إسرائيلية

طهران/سما/

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، سفيرة رومانيا لديها، دومنا ميرلا جريكو، احتجاجا على اتهام بلادها طهران باستهداف ناقلة نفط إسرائيلية، قبالة خليج عمان.

وقالت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية إن “الخطوة جاءت بعد ساعات من استدعاء رومانيا للسفير الإيراني لديها، سيد حسين السادات ميداني، واتهامها لطهران بالتورط في الهجوم على الناقلة الإسرائيلية، الذي أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما روماني”.

وأضافت أن الوزارة أكدت للسفيرة الرومانية أن “الاتهامات التي وجهتها بلادها لطهران باطلة وغير مقبولة”، مطالبة إياها بنقل “احتجاجها الرسمي” على تلك الاتهامات لبلادها.

وشددت الخارجية الإيرانية على “أهمية توفير الأمن البحري في منطقة الخليج وبحر عمان والمياه الدولية”.

بدورها، تعهدت السفيرة الرومانية بنقل المسائل التي تمت مناقشتها في الاجتماع إلى سلطات بلادها، بحسب الوكالة الإيرانية.

كما استدعت الخارجية، القائم بالأعمال البريطاني في طهران، وذلك ردًا على اتهام لندن للحكومة الإيرانية بالهجوم على السفينة الإسرائيلية.

وأفاد بيان للخارجية أن الاستدعاء جاء على خلفية الاتهامات البريطانية لإيران بالهجوم على سفينة تجارية مملوكة لشركة إسرائيلية.

وأضاف البيان أن طهران أبلغت القائم بالأعمال البريطاني أن الاتهامات ضد إيران “غير موثقة ولا أدلة لها”.

وفي وقت سابق الإثنين، استدعت وزارة الخارجية البريطانية، السفير الإيراني لديها، محسن بهارواند، على خلفية أزمة ناقلة النفط الإسرائيلية.

ورفضت الخارجية الإيرانية بشدة، الإثنين، اتهامات دولية بهذا الخصوص، واصفة إياها بأنها “متناقضة واستفزازية ولا أساس لها من الصحة”.

والجمعة، أعلنت شركة “زودياك ماريتايم” المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير، استهداف سفينة ميركير ستريت، الخميس، في المحيط الهندي، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقهما روماني وبريطاني.