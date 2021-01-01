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العثور على شاب مشنوقا داخل منزله في أريحا

الإثنين 02 أغسطس 2021 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على شاب مشنوقا داخل منزله في أريحا



أريحا/سما/

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري، مساء اليوم الإثنين، بملابسات وفاة شاب (35 عاما) في مدينة أريحا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، بأنه بناء على اتصال ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول العثور على شاب مشنوقا داخل منزله، انتقلت النيابة العامة وقوة من فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة للمكان، حيث قامت النيابة العامة بإجراءات الكشف والمعاينة وأمرت بالتحفظ على الجثمان في مستشفى أريحا الحكومي، وإحالته لمعهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

#أريحا #لؤي ارزيقات #شنق

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