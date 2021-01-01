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الرئيس التونسي يقيل وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال

الإثنين 02 أغسطس 2021 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس التونسي يقيل وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال



تونس/سما/

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء يوم الاثنين، قرارا بإقالة وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة من منصبيهما.

وقالت الرئاسة في بيان إن رئيس الجمهورية أصدر يوم الاثنين أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وكلف سهام البوغديري نمصية بتسيير الوزارة.

وأضافت في البيان أن الرئيس أعفى محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وكلف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

ولم تكشف الرئاسة عمن سيشرف على وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.

#تونس #قيس سعيد

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