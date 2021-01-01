  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مباحث غزة تضبط 15.926 قطعة مفرقعات نارية خلال 48 ساعة

الإثنين 02 أغسطس 2021 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحث غزة تضبط 15.926 قطعة مفرقعات نارية خلال 48 ساعة



غزة /سما/

أعلن نهاد الجعبري مدير المباحث العامة في قطاع غزة، أن طواقم الجهاز ضبطت خلال حملة أقامتها في ال 48 ساعة الماضية، أكثر من 15.926 قطعة من المفرقعات والألعاب النارية خلال جولاتها الميدانية على الأسواق ومحلات الألعاب وأماكن تصنيعها في المحافظات.

وأوضح الجعبري في تصريح صحفي له، أن المباحث العامة تعمل منذ عدة أشهر على منع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، مبينًا أن سبب منع تداول المفرقعات والألعاب النارية بين المواطنين، هي وصول عشرات الإصابات من الأطفال والمواطنين بإصابات بالغة، نتيجة الاستخدام الخاطئ لهذه الألعاب الخطرة.

وأشار الجعبري، إلى أن طواقم المباحث ستعمل على مدار الساعة لمحاربة هذه الأفة الخطرة والتي تمس حياة المواطنين، وصولاً إلى منع هذه الظاهرة بشكل نهائي.

وأكد أن المباحث العامة تقوم بتحويل كافة مروجي ومصنعي الألعاب النارية، إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وإيقاع أشد العقوبات على مروجيها، بهدف إشاعة روح الطمأنينة وحماية المواطنين من أصواتها المرعبة وإصابتها الصعبة.

وناشد مدير المباحث العامة بغزة، كافة المواطنين إلى الابتهاج في مناسباتهم بأشكال تبتعد عن استخدام المفرقعات النارية الخطرة، داعيًا إلى الإبلاغ عن أماكن بيع أو تصنيع الألعاب النارية، وذلك من خلال الاتصال بأرقام الشرطة على الرقم المجاني (100)، لجعل المجتمع خالٍ من الفوضى.

#غزة #المباحث العامة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الجماهير الإسرائيلية تهاجم المغربي حكيمي ونجم منتخب الجزائر يدعمه

تفاصيل جديدة ومثيرة .. "حبل غسيل المنزل" كان السبب في كشف مكان اختباء أسامة بن لادن

"حزب الله" يعطي الأجهزة الأمنية مهلة غير مفتوحة لتسليم المتورطين بأحداث خلدة

اشتية في مستهل جلسة الحكومة يتحدث حول المنحة القطرية ونتائج الثانوية العامة وأحداث الخليل

فيديو : عمرو خالد ينسحب غاضبا من مقابلة مع "العربية"

التربية والتعليم تكشف عن توقيت إعلان نتائج الثانوية العامة (رابط النتائج)

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

ار

كاتبة سعودية ـ إماراتية في صحيفة عبرية تدعو لإسقاط القيادة الفلسطينية

توجيهي

رابط فحص نتائج الثانوية العامة "توجيهي" 2021 في قطاع غزة والضفة الغربية

غزة

صحيفة عبرية: غزة في “المصغر الإسرائيلي”.. بين إدارة الوضع والاحتلال و”سنغافورة. 2. صفر”

ا

مجددا .. أدرعي يثير الجدل باستعراض العتاد العسكري لإسرائيل.. ومغردون يردون بصور لفلسطين

ادوية

وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر: لن نقف مكتوفي الايدي.. قطاع غزة أمام كارثة حقيقة!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية