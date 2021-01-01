مباحث غزة تضبط 15.926 قطعة مفرقعات نارية خلال 48 ساعة

غزة /سما/

أعلن نهاد الجعبري مدير المباحث العامة في قطاع غزة، أن طواقم الجهاز ضبطت خلال حملة أقامتها في ال 48 ساعة الماضية، أكثر من 15.926 قطعة من المفرقعات والألعاب النارية خلال جولاتها الميدانية على الأسواق ومحلات الألعاب وأماكن تصنيعها في المحافظات.

وأوضح الجعبري في تصريح صحفي له، أن المباحث العامة تعمل منذ عدة أشهر على منع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، مبينًا أن سبب منع تداول المفرقعات والألعاب النارية بين المواطنين، هي وصول عشرات الإصابات من الأطفال والمواطنين بإصابات بالغة، نتيجة الاستخدام الخاطئ لهذه الألعاب الخطرة.

وأشار الجعبري، إلى أن طواقم المباحث ستعمل على مدار الساعة لمحاربة هذه الأفة الخطرة والتي تمس حياة المواطنين، وصولاً إلى منع هذه الظاهرة بشكل نهائي.

وأكد أن المباحث العامة تقوم بتحويل كافة مروجي ومصنعي الألعاب النارية، إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وإيقاع أشد العقوبات على مروجيها، بهدف إشاعة روح الطمأنينة وحماية المواطنين من أصواتها المرعبة وإصابتها الصعبة.

وناشد مدير المباحث العامة بغزة، كافة المواطنين إلى الابتهاج في مناسباتهم بأشكال تبتعد عن استخدام المفرقعات النارية الخطرة، داعيًا إلى الإبلاغ عن أماكن بيع أو تصنيع الألعاب النارية، وذلك من خلال الاتصال بأرقام الشرطة على الرقم المجاني (100)، لجعل المجتمع خالٍ من الفوضى.