اسرائيل تعلن البدء بإزالة الألغام لتوسيع الجسر

القدس المحتلة /سما/

اعلن الجيش الإسرائيلي البدء بالعمل على ازالة الالغام عند مدخل معبر الكرامة (جسر اللنبي) وذلك ضمن مشروع لتوسيع مدخل الجسر لصالح المسافرين والبضائع.

ووفقا للمواقع العبرية فانه المشروع ينضم الى سلسلة من المشاريع في مجال البنية التحتية, والتي تقوم بها ما تسمى الادارة المدنية للاحتلال في معابر الضفة الغربية .

وسيتم تنفيذ ازالة الالغام بين التواريخ 2_5/8 الخاليغ حيث خلال الايام الاربعة المقبلة سيتم فتح الجسر من اجل مرور المسافرين والبضائع في الجانبين بين الساعة 13:00 – 21:00. وفي يوم الجمعة القادم (6.8),يعود الجسر للعمل تعود نشاط المعبر بشكل طبيعي.

وكانت إسرائيل اعلنت سابقا عن تمديد ساعات العمل على معبر الكرامة وهي تعمل من الاحد الى الخميس بين 7:30 – 17:00, وفي ايام الجمعة والسبت بين 7:00 – 15:00.

ونقلت القناة السابعة العبرية أن مسؤول الجسر الإسرائيلي نبيل طافش: "مشروع ازالة الالغام, هو مشروع هام يمثل بداية مشروع توسيع مدخل الجسر على غرار عمليات التوسعة التي تجري في معابر الضفة الغربية.