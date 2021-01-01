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رئاسة الحرمين تقترب من الإعلان عن أكبر "مفاجأة" في تاريخها

الإثنين 02 أغسطس 2021 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئاسة الحرمين تقترب من الإعلان عن أكبر "مفاجأة" في تاريخها



الرياض /سما/

 أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية أنها بصدد الإعلان عن أكبر مفاجأة في تاريخها.

وأشار الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إلى أن "المفاجأة" على حد وصفه تعد من أكبر وأشمل هيكلة إدارية تطويرية تشهدها الرئاسة منذ إنشائها، بحسب بيان رسمي صدر أمس الأحد.

وتابع موضحا أن الهيكلة الجديدة ستسهم في نقله نوعية تواكب التطورات التقنية، وتتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.

كما شدد السديس أن "رئاسة الحرمين الشريفين جعلت من الذكاء الصناعي مورد للهيكلة الجديدة لاعتماد الرئاسة في المقام الأول على البيانات الإلكترونية والذكاء الصناعي، وهو ما جعل موسم الحج الماضي يلاقي النجاح الباهر"، وفقا ما جاء في البيان.

وجرى تنظيم موسم الحج العام الحالي بمشاركة عدد محدود من الحجاج بلغ 60 ألف حاج فقط من المتواجدين داخل المملكة، وسط ضوابط صحية صارمة لتفادي تداعيات كورونا.

وكان العام الماضي قد شهد موسما استثنائيا للحج بسبب تفشي وباء كورونا، حيث اقتصر عدد الحجاج قرابة 10 آلاف حاج من داخل المملكة فقط مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج، قدموا من أرجاء العالم، في عام 2019.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأسبوع الماضي، استقبال أول فوج من المعتمرين بعد عودة العمرة، إثر انتهاء موسم الحج هذا العام.

#السعودية #الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين #مكة المكرمة #عبد الرحمن السديس

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