قلق في إسرائيل حول ارتفاع معدلات الاصابة بكورونا

القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة كان العبرية مساء يوم الاثنين، أن هناك قلق حقيقي في إسرائيل بسبب الارتفاع الحاد في معدلات الاصابة بفايروس كورونا.



ونقلت القناة العبرية عن مدير عام وزارة الصحة في إسرائيل البروفيسور نحمان آش، أنه يتم دراسة إمكانية فرض قيود إضافية في ظل زيادة معدلات الإصابة بمتحورة دلتا وارتفاع معامل العدوى".



وأضاف، أن الخطوات التالية تتمثل في تشديد الشارة الخضراء والخيارات الإضافية -قدر الإمكان- دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي وفق توجيهات الحكومة.



وأكد أن التعليم والصحة تناقشان حاليًا مخطط العودة إلى المدرسة في 1 سبتمبر"، مضيفاً أن "المبدأ هو السماح بإجراء تعليم وجاهي قدر الإمكان. وسيتم وضع الخطوط العريضة في الأيام المقبلة".