استقلال طفلك واختيار المفرش المناسب له

تتساءل الأمهات متى يصبح طفلي جاهزًا للانتقال إلى سرير منفصل أو ربما في غرفة منفصلة، والحقيقة أنه ليس هناك وقت محدد لذلك فبعض الأمهات تجعل الطفل من البداية في غرفة منفصلة.

ومن هنا تعد غرفة النوم الخاصة بالطفل من الاشياء الاساسية في كل بيت التى لا يمكن الاستغناء عنها، ومن الامور الاساسية التي يجب ان تكون في غرفة النوم السرير الذي يعد مكان الاسترخاء والراحة بعد يوم طويل من الدراسة والتعب في اللعب، وهو افضل مكان للشعور بالراحة والهدوء، وهذا السرير يجب ان يكون له غطاء مميز ليجذب الطفل إلى النوم مبكرا، ولهذا دائما ما تبحث الأمهات عن مفارش برسومات يحبها طفلها، ، حتى يشعر الطفل بالسعادة في كل وقت يذهب فيه إلى النوم، متجر لبادة يعرض لكم بعض المفارش المميزة ذات الشخيصات الكرتونية سواء الخاصة بالبنات أو الأولاد.

الوقت المناسب لانتقال الطفل في غرفة منفصلة:

من الأفضل الانتظار إلى أن يبلغ الصغير عمر الثالثة أو منتصف الرابعة، حتى يكون الطفل أقل حركة عند النوم فتأمنين عدم سقوطه من السرير العادي مع الحرص على عدم وجود أي شيء في سريره يؤذيه حتى ولو كان الغطاء، لأنه قد يُغطي وجهه ويمنعه من التنفس ، لكي تكوني مطمئنة عليه طوال الوقت. يجب اخذ بعين الاعتبار بعض الامور من اجل بعث الطمأنينة في نفس طفلك، حيث يمكنك دومًا أن تتركي باب غرفته مفتوحًا ليصلك صوته عند الاستيقاظ أو أن تستخدمي أجهزة ميكروفون مخصصة لغرف الأطفال بما يمكنك من سماعه عند استيقاظه أو بكائه.ايضا يجب ان تحرصي دومًا على تعتيم الغرفة في أوقات النوم، إذ تساعد العتمة على إفراز هرمون الميلاتونين الذي يُساعد على الشعور بالنعاس.

كذلك تكرار فكرة انك لا تنزعجين منه ويمكنه القدوم للنوم معك في السرير متى شاء واخباره بانه قد كبر ويجب ان ينال استحقاقًا أجمل، كما يمكنك مقارنته بإخوته الأكبر أو بك وبوالده إن كان هو الأكبر.

عزيزتي الام عليك التحلي بالصبر فهذه خطوة في سلسلة من عدة تغييرات سيمر بها طفلك وستجدينه مرة سلسًا وأخرى عنيدًا. ربما يسبق هذه الخطوة الفطام ويليها التدريب على استعمال المرحاض، ثم مرحلة ما قبل المدرسة فالمدرسة وغيرها الكثير.

بعض الامور التي يمكن ان تسهل عليك انتقال الطفل:

ضعي سريره في نفس المكان، أو استخدمي نفس شكل الملاءات.

ضعي ألعابه بجانبه.

يمكنك تأمينه ببعض الوسائد أو وضع بطانية أسفل السرير لتأمينه إن سقط.

يمكنك أيضًا أن تتحدثي أمام الجدًين والأهل عن الأمر وتخبريهم كيف أنه كبر وأنكما ستشتريان له سريرًا للكبار. وليكن السرير جميلًا مبهجًا بلون يحبه، ومن الأمور المحببة والتي سوف تشجع طفلك علي الانتقال هي أن يختار المفرش الذي يحبه بنفسه وكذلك المخدة بالشكل الذي يريده.

قد يظل الطفل مدة لا يستطيع النوم وينهض كثيرًا من السرير ويتجول بالمنزل هو ببساطة لم يعتد بعد على السرير. اتركيه بعض الوقت حتى يتعب وينام وانقليه للسرير.

يجب أن يكون مفرش الطفل خالي من الاكسسوارات والزخارف والتفاصيل الهائلة من أجل راحة طفلك.

من الأفضل أن يكون مفرش الطفل مزين برسوم لشخصيات كرتونية مشهورة و يحبها، حيث تعطي جمالية خاصة لغرفة نوم طفلك، أيضا أن يكون ناعم ومرن يعطي الراحة والاسترخاء

نصائح لشراء مفارش الأطفال:

تختلف مفارش الأطفال البنات عن الاولاد، كما أن الخامات تختلف فهناك مفارش اطفال قطنية و مفارش اطفال ستان، وبصفة عامة المفارش القطنية تتميز بانها تتلائم مع حركة طفلك، كما أنها تمنح طفلك الراحة والدفء في فصل الشتاء، ولكن مفارش الستان تتميز بأسعارها المناسبة وتمنح طفلك الانتعاش في فصل الصيف.

أما بالنسبة لألوان مفارش أسًرة الأطفال فهناك أكثر من اختيار:

- الألوان السادة والتى تمنح نمط عصري أنيق.

- الألوان المنقوشة تعطى عرفة الطفل بهجة ومرح وخاصة إذا كانت تحمل شخصيات كرتونية يحبها طفلك.