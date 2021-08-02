مجددا .. أدرعي يثير الجدل باستعراض العتاد العسكري لإسرائيل.. ومغردون يردون بصور لفلسطين

القدس المحتلة /سما/

رد مغردون فلسطينيون وعرب على منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفخاي أدرعي،عبر صفحته الرسمية على موقع”تويتر”، استعرض فيه عدداً من العتاد العسكري الإسرائيلي، ومطالباً إياهم باختيار واحده كخلفية لشاشة هواتفهم، بصورٍ لصواريخ المقاومة الفلسطينية التي انهمرت على المدن والبلدات الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة.

تبحثون عن خلفيات جميلة لهواتفكم ???? حواسيبكم????؟

نحن اخترنا لكم صورًا لن تجدوا أفخم منها ????

اختاروا واحدة وشاركونا بها لأن خياركم يقول الكثير عن شخصيتكم pic.twitter.com/epptUTIFVZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 2, 2021

وشارك أخرون صوراً لخارطة فلسطين، مرفقة بالرسم الكاريكتيري الشهير”حنضلة”، لدلالة على حبهم لفلسطين وتعلقهم بها، مؤكدين أنها الصور الوحيدة التي تصلح لتكون حاضرة دائماً، ليس فقط في هواتفهم، بل في عقولهم وقلوبهم، قائلين: “هذه أجمل صورة تحصلون عليها”

هذه اجمل خلفية يمكن الحصول عليها ???? pic.twitter.com/lSb1FhJN33 — Prince Saif (@PrinceS34296011) August 2, 2021

واستعرض أدرعي في منشوره أنواعاً من الأسلحة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في حروبه على قطاع غزة، وقتل الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم.

وعقب المغردون على ذلك بالقول إن محاولاته استعراض القوة العسكرية لإسرائيل، هو دليل أكبر على خوفها وضعفها، ليقينها بعدم شرعية وجودها في المنطقة.

واكتفى حسام حسن وهو أحد المعلقين على منشور أدرعي بالقول: “زائلون” للإشارة بقدوم يوم زوال إسرائيل.

زائلون — حسام حسن (@hosamaboabed) August 2, 2021

أما فهد عبد الرحمن فقد علق بصورة لصواريخ المقاومة وهي تضئ سماء حدود قطاع غزة، معلقاً عليها: “كل الذي ذكرته صور مالها قيمة وقت الجد، هنا تغيرت الموازين بيوم وليلة”.

كل اللي ذكرت صور مالها قيمة وقت الجد،

هنا تغيرت الموازين بيوم وليلة ... pic.twitter.com/38C5HEMnNe — Fahad Abdulrahman (@nurfahad) August 2, 2021

وطالبه عادل السائح، بوضع صورة ثائر فلسطيني يلقى الحجارة على جنود الاحتلال، خلال المواجهات معهم أثناء مسيرات العودة التي انطلقت في قطاع غزة عام 2019، قائلاً له: “ضع هذه على جوالك”، لتذكيره بأن الفلسطيني سيبقى دائماً موجود لدحر الاحتلال عن أرضه، وكي لا ينسى أدرعي أنه محتل للأرض وأن هناك من يدافع عنها

ضع هذه الخلفية على جوالك. pic.twitter.com/tZYK4jgI3w — عادل السائح (@qyNGy09eVSDVhSy) August 2, 2021

وتمنى سمير الرحمو زوال دولة إسرائيل بتعليق له جاء فيه: “تأتيكم ريح من الله وتجعلكم كالعصف المأكول”

تأتيكم ريح من الله وتجعلكم كالعصف المأكول — سمير الرحمو (@fOQDwvL9ZEVL5yf) August 2, 2021

ويتعمد الناطق باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفخاي أدرعي، مخاطبة العرب عادةً عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف الوصول لأكبر قاعدة جماهيرية عربية يستطيع من خلالها أن يوصل رسالة إسرائيل، بأنها دولة قوية ولن يقدر أحد على محوها،

فيما عدّ فلسطينيون أن محاولاته هذه يجب أن تقابل بخطة ممنهجة لاستعراض الرواية الفلسطينية وعلى مستوياتٍ رسمية وشعبية ومؤسساتيه، لمنع وصول الرواية الإسرائيلية.