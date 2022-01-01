رئيس الحكومة الاسرائيلية :"سياسة نتنياهو امام ايران فشلت"

القدس المحتلة /سما/

هاجم رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت في كلمته أمام الكنيست اليوم اعضاء المعارضة الاسرائيلية وقال ان الارث الامني الذي حصل عليه من رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو أجبره على تمرير ميزانية امنية ضخمة، وقال :"الخلاف مع الاردن بدون داع، وبسبب ذلك تم تضييع ’نهريم’ هذه ليست حنكة سياسة" وقال ان سياسة نتنياهو امام ايران فشلت.

وقبل كلمته كان اعضاء المعارضة هاجموا بينيت ، وذلك عقب تمرير الميزانية حيث قالوا انها تلحق الضرر بالطبقات الاجتماعية الضعيفة، وخلال ذلك تم اخراج عدد كبير من النواب من قاعة الكنيست.

تم الزام بينيت حضور الجلسة وسماع تصريحات المعارضة بعد "نقاش الـ40 توقيعا" الذي بادر اليه الليكود، تحت عنوان "فشل الحكومة بحماية المصالح الامنية والسياسية لدولة اسرائيل"، وهو الخطاب الثاني لبينيت امام الكنيست بعد توليه رئاسة الحكومة. بعد الهجمات الحادة من قبل اعضاء المعارضة للحكومة واصفين النائب منصور عباس "رئيس الحكومة الفعلي" صعد بينيت على منصة الكنيست وقال :"خلال 36 ساعة قمنا بما لم تتمكنوا من القيام به خلال 36 شهرا- لقد قمنا بتمرير ميزانية الدولة".

ورد بينيت على هجوم النائب ارييه درعي (حزب شاس المتدين) ضده وقال "ان كان الامر مرتبطا بكم ما كانت ستكون لدينا ميزانية، انما انتخابات خامسة، اخترتم عدم تمرير ميزانية لأن الهدف لم يكن صالح دولة اسرائيل انما سياسي لاسباب خاصة، فشلتم بالامتحان الحقيقي، ونحن نجحنا".

وقال بينيت ان "الميزانية هي للجنود الاسرائيليين والعائلات الشابة، خفتم على مدار سنوات من خلق منافسه لانه يجب محاربة جماعات المصالح. تعالوا لنتحدث اجتماعيا- وفتح منافسة لخفض اسعار الفاكهة والخضراوات هذا الامر الاكثر اجتماعيا على الاطلاق".

وبعدها هاجم بينيت المعارضة والسياسة الامنية لحكومة نتنياهو وقال :"في غزة ضبطتم انفسكم امام الصواريخ على مدار 12 عاما، نحن نهاجم ضد كل بالون، ورثتم لبنان قبل 12 عاما وابقيتم حزب الله مع 10 اضعاف من الصواريخ والتي تصل لكل نقطة في اسرائيل، كل هذا ابقيتموه لنا، لذلك فان الميزانية الامنية ضخمة. يجب علينا سد الفجوات حتى نبني الاسوار. التركة التي ابقيت لنا هي ان ايران في مرحلة متقدمة من برنامجها النووي، لكننا سنهتم بذلك- لاننا نعرف ما يمكننا القيام به".