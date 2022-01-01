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الظهراوي: فلسطين هي القضية المحورية والمركزية

الإثنين 02 أغسطس 2021 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الظهراوي: فلسطين هي القضية المحورية والمركزية



عمان /سما/

 أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الاردني محمد الظهراوي أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية والمركزية.

وقال، خلال لقاء اللجنة، اليوم الاثنين، مع رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين عصام يوسف إن القضية الفلسطينية كانت وما تزال على رأس أولويات الملك عبد الله الثاني، حيث كانت حاضرة في جميع المحافل والزيارات الرسمية التي يقوم بها باعتبارها مفتاح أمن واستقرار المنطقة.

وشدد الظهراوي على أننا أحوج ما نكون لتكاتف الجهود لإعادة توجيه البوصلة والاهتمام الدولي للقضية الفلسطينية، قائلا إن “فلسطين النيابية” تسعى دوما لتأسيس شراكة حقيقية مع جميع المنظمات والمؤسسات الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية.

#لجنة فلسطين النيابية #البرلمان الاردني #القضية الفلسطينية

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