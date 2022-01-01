النواب الأميركي يمرر مشروع قانون يمنح إسرائيل المزيد من مليارات الدولارات

واشنطن /سما/

وافق مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي على مشروع قانون تمويل الدولة والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2022، حيث صوت نحو 217 عضوا لصالحه ، فيما عارضه 212 عضوا على مشروع القانون البالغ 62.2 مليار دولار، والذي يوسع الإنفاق إلى أكثر من 6.4 مليار دولار لصالح إسرائيل، بما في ذلك 3.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل.

ويشمل المشروع أيضًا 50 مليون دولار في إطار صندوق الدعم الاقتصادي لقانون (النائبة اليهودية الديمقراطية السابقة) نيتا لوي “للشراكة في الشرق الأوسط من أجل السلام ، لمواصلة البرمجة الشعبية التي تشتد الحاجة إليها والشراكات الاقتصادية المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

كما سيساعد مبلغ إضافي قدره 2 مليون دولار في التعاون الإنمائي الدولي بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وإسرائيل “لدعم الحلول المحلية لمواجهة تحديات الاستدامة المتعلقة بالموارد المائية والزراعة وتخزين الطاقة”.

كما تم تضمين مبلغ 6 ملايين دولار لبرنامج التعاون الإقليمي للشرق الأوسط – لتسهيل البحث التعاوني بين العلماء الإسرائيليين والعرب – في الفاتورة.

صادق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة ، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يوسع الإنفاق إلى أكثر من 6.4 مليار دولار لصالح إسرائيل ، والذي قدمته لجنة في مجلس النواب في وقت سابق ، من قبل مجلس النواب بأكمله. سيتم النظر في مشروع القانون بعد ذلك من قبل مجلس الشيوخ.

وتزامنت المصادقة على مشروع القانون يوم الأربعاء، 28 يوليو ، وسط ارتفاع موجة قتل للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث قتل الجنود الإسرائيليين أربعة مدنيين فلسطينيين عزل ، بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عامًا ومراهقًا و مواطنا آخرا يبلغ من العمر 20 عاما كانوا يحضرون الجنازة.

يذكر أنه في اليوم السابق للتصويت في مجلس النواب ، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً يوثق “جرائم حرب ظاهرة” ارتكبتها إسرائيل في حربها في شهر أيار الماضي على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت نقابة الأخبار اليهودية (JNS) أن مشروع القانون ، “الذي نصح به العديد من المنظمات الموالية لإسرائيل ، يتضمن 3.3 مليار دولار كمساعدة أمنية لإسرائيل كأحد بنودها الرئيسية” ، كما يتضمن 3.13 مليار دولار إضافية بشأن البنود “ذات الصلة بإسرائيل” – بعبارة أخرى ، البنود التي تمول لأنها تعود بالنفع على إسرائيل.

ومشروع القانون هو HR 4373 – قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2022.

وأشادت المنظمات الموالية لإسرائيل مثل منظمة اللوبي الإسرائيلي القوية: اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة: أيباك ، و”الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل” ، ومنظمة “جي ستريت” ، بالبنود المؤيدة لإسرائيل.

أصدرت AIPAC بيانًا صحفيًا احتفاليًا شكرت فيه أعضاء معينين في الكونغرس.

ويقول البيان، نحن نقدر جهود العديد من الأعضاء الذين عملوا على تضمين البنود المؤيدة لإسرائيل في مشروع القانون. على وجه الخصوص ، نشكر قيادة رئيسة العمليات الخارجية ، النائبة باربرا لي (ديمقراطية من ولاية كاليفورنيا) ، وعضو تصنيف العمليات الخارجية هال روجرز (جمهوري عن ولاية كنتاكي) ، ورئيس مخصصات مجلس النواب روزا ديلورو (ديمقراطي من ولاية كونيكتيكوت) وعضو تصنيف مخصصات مجلس النواب كاي جرانجر (جمهوري من ولاية تكساس) بالإضافة إلى ذلك ، النائبة ديبي واسرمان شولتز (ديمقراطية من فلوريدا) ، ولويس فرانكل (ديمقراطي فلوريدا) ،و نورما توريس (ديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا) ، جريس مينج (ديمقراطية – نيويورك) ، ماريو دياز بالارت (جمهوري من فلوريدا) ، جاي ريشينثالر (جمهوري من ولاية بنسلفانيا) وجيف فورتنبيري، (جمهوري من ولاية مين) لما قدموه من مساهمات مهمة طوال عملية الاعتمادات”.

ومن النواب الديمقراطيين، صوت ثلاثة أعضاء فقط ضد التمويل الإسرائيلي: هم النائبة كوري بوش ، (ديمقراطية من ولاية ميزوري) ، والنائبة، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ، (ديمقراطية في نيويورك) ، والنائبة رشيدة طليب (الفلسطينية الأصل من ولاية ميشيغان

يذكر أن الأعضاء الجمهوريين الذين صوتوا ضد مشروع القانون، فعلوا ذلك بسبب مسائل مرتبطة لا علاقة لها بإسرائيل ، مثل الإجهاض وتغير المناخ ، في حين أوضحوا أنهم يؤيدون المال لإسرائيل).

ومن شأن مشروع قانون آخر (HR 4432) أن يمنح إسرائيل نصف مليار دولار إضافي ، والذي قدمته في وقت سابق لجنة أخرى في مجلس النواب ، لم يتم طرحه بعد على مجلس النواب، ولكن من المتوقع أن يمر التمويل لإسرائيل بسهولة.

ولدى موافقة الرئيس جو بايدن على كلا المشروعين ووقع عليهما ليصبحا “قوانين”، فسيتم إنفاق ما يقرب من 20 مليون دولار يوميًا من أموال الضرائب الأميركية لصالح إسرائيل (جزء من الأموال في المساعدات المباشرة ؛ جزء منها بنود أخرى تفيد إسرائيل).

وقد تلقت إسرائيل مساعدات أميركية أكثر من أي دولة أخرى على وجه الأرض ، فقد استلمت بالمعدل (المتوسط) ، 7000 ضعف نصيب الفرد من الدول التي تسلمت مساعدات أميركية ، بفضل جهود القوى المؤثرة ، واللوبيات الإسرائيلية المتعددة، خاصة “إيباك”.