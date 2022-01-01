  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة الاحتلال تؤجل البت في قرار طرد سكان الشيخ جراح لجلسة أخرى

الإثنين 02 أغسطس 2021 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تؤجل البت في قرار طرد سكان الشيخ جراح لجلسة أخرى



القدس المحتلة / سما /

أجلت محكمة الاحتلال، اليوم الاثنين، البت في قرار طرد سكان الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة لجلسة أخرى، وذلك خلال جلسة نظرت في التماسات 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في الحي وإحلال مستوطنين مكانهم، بعد أن رفض أهالي الحيّ التوصل للتسوية بالشكل المقترح.

وأجلت المحكمة البت بالقرار دون تعيين موعد جديد لجلسة أخرى.

وكان حل التسوية المقترح ينص على أن تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ”سكان محميين”، وهو اقتراح مكرر وترفضه العائلات.

أما الجديد بمقترح تسوية القُضاة فإنّ المحكمة كانت ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جرّاح هو الجيل الأول وعدم اعتبارهم أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، ما يؤجل ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات.

#المحكمة العليا الاسرائيلية #حي الشيخ جراح #القدس #تهجير الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الجماهير الإسرائيلية تهاجم المغربي حكيمي ونجم منتخب الجزائر يدعمه

صحافية إسرائيلية توجه أسئلة لوزير الشؤون المدنية الفلسطينية حول لم شمل العائلات

تفاصيل جديدة ومثيرة .. "حبل غسيل المنزل" كان السبب في كشف مكان اختباء أسامة بن لادن

"حزب الله" يعطي الأجهزة الأمنية مهلة غير مفتوحة لتسليم المتورطين بأحداث خلدة

اشتية في مستهل جلسة الحكومة يتحدث حول المنحة القطرية ونتائج الثانوية العامة وأحداث الخليل

فيديو : عمرو خالد ينسحب غاضبا من مقابلة مع "العربية"

واللا: حدث أمني كاد أن يودي بحياة جنود من لواء "جولاني" بالخليل

الأخبار الرئيسية

غانتس

غانتس يتوعد طهران وجونسون يحملها العواقب: "العدائية الإيرانية تتصاعد... علينا التصرف فورا"!

اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. تخصيص موازنة مالية لشراء لقاحات الأطفال للعام 2022

نفط

بعد استهداف منشأة عسقلان.. صواريخ غزة تهدد مشروع النفط الإسرائيلي!

فلسطين

تقرير إسرائيلي: الفلسطينيون انتصروا بالمعركة على الوعي أثناء العدوان على غزة

الرجوب: يجري الآن إتمام خطوات حل الأزمة في الخليل بأخذ عطوة عشائرية "لن تكون بديلاً عن القانون"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية