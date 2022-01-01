الشرطة تكشف ملابسات قضية سرقة مبلغ مالي من أحد المشافي ببيت لحم

بيت لحم / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة مبلغ 1500 دينار أردني من داخل غرفةٍ للمرضى بأحد المشافي بمحافظة بيت لحم وقبضت على المشتبه به.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة تلقى شكوى من مواطنة من سكان المحافظة مفادها قيام مجهول بالدخول إلى غرفة للمرضى مقيمةٍ بها وسرقة مبلغ 1500 دينار من داخل حقيبتها إضافةً إلى تقديم شكوى من قبل أحد المختبرات الطبية الخاصة حول قيام مجهول بالدخول إليه ومحاولة سرقته.

وبالبحث والتحري ومراقبة الكاميرات تم القبض على مشتبه به وبتدوين إفادته أفاد قيامه بعملية السرقة من خلال سرقة البصمة من أحد أقربائه العاملين بالمستشفى بهدف الدخول إلى غرف المرضى وأنه تصرف بجزء من المبلغ المسروق وضبط ما تبقى منه.

وأفاد أيضاً بمحاولته سرقة مختبر طبي خاص في بلدة الخضر جنوب المحافظة وأنه قام بالدخول إليه بحجة عمل فحوصات طبية.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به لحين إحالته لجهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمه بحقه أصولاً.