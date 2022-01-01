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البروفيسور آش: الوضع الصحي في إسرائيل مُقلق

الإثنين 02 أغسطس 2021 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
البروفيسور آش: الوضع الصحي في إسرائيل مُقلق



القدس المحتلة / سما /

قال مدير عام وزارة الصحة في إسرائيل البروفيسور نحمان آش، اليوم الاثنين، إن ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في البلاد مُقلق. 
 
وأضاف نحمان آش: أنه يتم دراسة إمكانية فرض قيود إضافية في ظل زيادة معدلات الإصابة بمتحورة دلتا وارتفاع معامل العدوى".
 
وأوضح، أن الخطوات التالية تتمثل في تشديد الشارة الخضراء والخيارات الإضافية -قدر الإمكان- دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي وفق توجيهات الحكومة. 
 
فيما أكد أن التعليم والصحة تناقشان حاليًا مخطط العودة إلى المدرسة في 1 سبتمبر". قائلًا إن "المبدأ هو السماح بإجراء تعليم وجاهي قدر الإمكان. وسيتم وضع الخطوط العريضة في الأيام المقبلة".
 
واستنادًا الى معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية فإن 5.7 مليون إسرائيليًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح وإن 5.3 مليون تلقوا الجرعة الثانية و45000 تلقوا الجرعة الثالثة.
 
وكانت إسرائيل قد بدأت، الأحد، بإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #لقاح كورونا #البروفيسور نحمان آش

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