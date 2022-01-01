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جيش الاحتلال يطلق "شعاع الشمس" على الحدود اللبنانية

الإثنين 02 أغسطس 2021 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يطلق "شعاع الشمس" على الحدود اللبنانية



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين عن انطلاق تمرين "شعاع الشمس" لتحسين جاهزية القوات الإسرائيلية للمعارك على الحدود اللبنانية.


وذكر ناطق باسم الجيش في بيان له أن مناورات "شعاع الشمس" تنطلق مساء اليوم الاثنين على طول القطاع الحدودي اللبناني وتنتهي بعد ظهر غد الثلاثاء.

وأضاف البيان أنه تم التخطيط للتمرين مسبقا كجزء من البرنامج التدريبي لعام 2021، وستكون هناك حركة نشطة لقوات الجيش في المنطقة.

وحسب البيان، فقد تم تصميم التمرين لاختبار استعداد القوات لأيام المعارك، في إطار دراسة كيفية تطبيق الدروس المستفادة من الأحداث العملياتية الأخيرة، مع التركيز على دروس عملية "حارس الاسوار"، كجزء من "عملية تحقيق وتعلم مشتركة مع قسم غزة".

#جيش الاحتلال الإسرائيلي #الحدود اللبنانية #شعاع الشمس

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