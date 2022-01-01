الداخلية المصرية تغير مسمى "السجون"

القاهرة/سما/

قررت وزارة الداخلية المصرية التخلي عن مسمى "السجون" مع تغييره إلى "الحماية المجتمعية"، وفق ما أفادت صحيفة "المصري اليوم" اليوم الاثنين.

وقالت الصحيفة إن وزارة الداخلية بدأت صباح اليوم تنفيذ حركة تنقلات الشرطة للقيادات والضباط في جهاز الشرطة على مستوى الجمهورية، وذلك في كافة قطاعات وإدارات الأمن.

وأوضحت "المصري اليوم" أن العملية بدأت "عقب حركة الشرطة 2021، التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق"، والتي "اتسمت بتصعيد القيادات الوسطى لتولى المناصب القيادية والدفع بالعناصر الشابة لتجديد الدماء ورفع كفاءة الجهاز الأمنى".

وأشارت الصحيفة إلى أن من أبرز ملامح الحركة تغيير مسمى قطاع "السجون" إلى قطاع "الحماية المجتمعية" وتحول مسمى "السجين" إلى "نزيل". واستحدثت الحركة 4 قطاعات جديدة، بهدف تطوير والارتقاء بالأداء الأمني داخل المنظومة الأمنية، كما تم تغيير مسميات بعض الإدارات ودمجها مع بعض بما يتماشى مع "خطة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة التي تركز على الحماية والرعاية الاجتماعية".

كما أظهرت الحركة، وفقا لـ "المصر اليوم"، تعديل مسميات بعض القطاعات، منها تغيير مسمى قطاع "مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة" إلى قطاع "مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة".

كما غيرت الحركة قطاع "الشرطة المتخصصة" إلى قطاع "المرور والحماية المدنية"، و"قطاع الأمن الاجتماعي" إلى قطاع "الشرطة المتخصصة".