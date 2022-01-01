  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الداخلية المصرية تغير مسمى "السجون"

الإثنين 02 أغسطس 2021 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية المصرية تغير مسمى "السجون"



القاهرة/سما/

قررت وزارة الداخلية المصرية التخلي عن مسمى "السجون" مع تغييره إلى "الحماية المجتمعية"، وفق ما أفادت صحيفة "المصري اليوم" اليوم الاثنين.

وقالت الصحيفة إن وزارة الداخلية بدأت صباح اليوم تنفيذ حركة تنقلات الشرطة للقيادات والضباط في جهاز الشرطة على مستوى الجمهورية، وذلك في كافة قطاعات وإدارات الأمن. 

وأوضحت "المصري اليوم" أن العملية بدأت "عقب حركة الشرطة 2021، التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق"، والتي "اتسمت بتصعيد القيادات الوسطى لتولى المناصب القيادية والدفع بالعناصر الشابة لتجديد الدماء ورفع كفاءة الجهاز الأمنى".

وأشارت الصحيفة إلى أن من أبرز ملامح الحركة تغيير مسمى قطاع "السجون" إلى قطاع "الحماية المجتمعية" وتحول مسمى "السجين" إلى "نزيل". واستحدثت الحركة 4 قطاعات جديدة، بهدف تطوير والارتقاء بالأداء الأمني داخل المنظومة الأمنية، كما تم تغيير مسميات بعض الإدارات ودمجها مع بعض بما يتماشى مع "خطة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة التي تركز على الحماية والرعاية الاجتماعية".

كما أظهرت الحركة، وفقا لـ "المصر اليوم"، تعديل مسميات بعض القطاعات، منها تغيير مسمى قطاع "مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة" إلى قطاع "مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة".

كما غيرت الحركة قطاع "الشرطة المتخصصة" إلى قطاع "المرور والحماية المدنية"، و"قطاع الأمن الاجتماعي" إلى قطاع "الشرطة المتخصصة".

#وزارة الداخلية المصرية #السجون #الشرطة المصرية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الجماهير الإسرائيلية تهاجم المغربي حكيمي ونجم منتخب الجزائر يدعمه

صحافية إسرائيلية توجه أسئلة لوزير الشؤون المدنية الفلسطينية حول لم شمل العائلات

تفاصيل جديدة ومثيرة .. "حبل غسيل المنزل" كان السبب في كشف مكان اختباء أسامة بن لادن

"حزب الله" يعطي الأجهزة الأمنية مهلة غير مفتوحة لتسليم المتورطين بأحداث خلدة

اشتية في مستهل جلسة الحكومة يتحدث حول المنحة القطرية ونتائج الثانوية العامة وأحداث الخليل

واللا: حدث أمني كاد أن يودي بحياة جنود من لواء "جولاني" بالخليل

فيديو : عمرو خالد ينسحب غاضبا من مقابلة مع "العربية"

الأخبار الرئيسية

اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. تخصيص موازنة مالية لشراء لقاحات الأطفال للعام 2022

نفط

بعد استهداف منشأة عسقلان.. صواريخ غزة تهدد مشروع النفط الإسرائيلي!

فلسطين

تقرير إسرائيلي: الفلسطينيون انتصروا بالمعركة على الوعي أثناء العدوان على غزة

الرجوب: يجري الآن إتمام خطوات حل الأزمة في الخليل بأخذ عطوة عشائرية "لن تكون بديلاً عن القانون"

وزيرة الصحة :وفاتان و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 حالة تعاف في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية