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الشرطة تضبط معملًا لتصنيع الألعاب النارية في رفح

الإثنين 02 أغسطس 2021 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط معملًا لتصنيع الألعاب النارية في رفح



غزة / سما /

ضبطت قوات الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، معملًا  لتصنيع الألعاب النارية داخل أحد المحال التجارية وسط محافظة رفح.

وقال جهاز الشرطة الفلسطينية في غزة، في بيان له: "إنّ قسم التحري والعمليات التابع للمباحث العامة في رفح ضبط معملًا  لتصنيع الألعاب النارية داخل أحد المحال التجارية وسط المحافظة".

وذكرت مباحث رفح في بيان نشره الموقع الرسمي لشرطة غزة، أنّ طواقمها ضبطت المصنع المذكور خلال جولة على المحلات التجارية والأسواق لضبط بيع المفرقعات والألعاب النارية قبيل إعلان نتائج الثانوية العامة.

ولفتت إلى أنّ قسمي العمليات والتحري ينظم جولات على المنشآت المتوقع وجود مفرقعات بها حيث شملت الحملة متابعة المحلات أو البيوت التي يتم التصنيع فيها.

وأكّدت على ضبط ما يزيد عن 500 قطعة من الألعاب النارية وضبط مروجيها وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

#الشرطة الفلسطينية #تصنيع الألعاب النارية #قطاع غزة

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