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البزم يكشف عن استعدادات الداخلية لإعلان نتائج الثانوية العامة "توجيهي"

الإثنين 02 أغسطس 2021 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
البزم يكشف عن استعدادات الداخلية لإعلان نتائج الثانوية العامة "توجيهي"



غزة / سما /

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة إياد البزم، اليوم الاثنين، عن استعدادات الداخلية لإعلان نتائج الثانوية العامة "توجيهي".

وأكّد البزم خلال حديثه لإذاعة صوت الأقصى المحلية: "المباحث العامة، سنتنشر في كافة محافظات قطاع غزّة لضبط أيّ حالات إطلاق نار في الهواء أو مفرقعات تزامنًا مع إعلان نتائج الثانوية العامة المقررة غدًا صباحًا".

وقال: "نتمنى أنّ يكون هناك انضباط من المواطنين بهذه المناسبة، وأيّ مخالفة للقانون سنتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، داعيًا أبناء شعبنا للإبلاغ عن أيّ حالات إطلاق نار في الهواء بالاتصال على الرقم المجاني للشرطة "100" أو العمليات المركزية "109".

وعبّر البزم عن أمنيته بأنّ يكون غدًا الثلاثاء يوم فرح وسعادة في كل بيت فلسطيني بنجاح أبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة.

#غزة #وزارة الداخلية #إياد البزم #نتائج الثانوية العامة #نتائج التوجيهي

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