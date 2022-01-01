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سلسلة تعيينات جديدة في الجيش الإسرائيلي بانتظار موافقة غانتس

الإثنين 02 أغسطس 2021 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلسلة تعيينات جديدة في الجيش الإسرائيلي بانتظار موافقة غانتس



القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سلسلة من التعيينات الجديدة أقرها قائد الأركان أفيف كوخافي وستدخل حيز التنفيذ بعد موافقة وزير الجيش الاسرائيلي بني غانتس.
 
وذكر الجيش، أن التعيينات وفق الآتي:-
 
* تعيين العقيد هشام إبراهيم قائدًا في لواء المدرعات وترقيته إلى عميد.  
 
* تعيين العقيد أودي تسور قائدًا لدورات قادة السرايا والكتائب وترقيته إلى عميد.  
 
* تعيين المقدم شاؤول إسرائيلي قائدًا للواء القبضة الحديدية وترقيته لرتبة عقيد
 
*  تعيين المقدم شيرا رودبرغ قائدًا لإدارة التربية والتعليم للشباب بالجيش وترقيته إلى عقيد.  
 
* تعيين المقدم يوفال هاريل رئيسا لقسم الأفراد في القوات الجوية وترقيته إلى عقيد.  
 
* تعيين العقيد يهودا الميكس رئيسا للبحث والتطوير وترقيته إلى رتبة عميد.

#الجيش الإسرائيلي #أفيف كوخافي #بيني غانتس #اسرائيل

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