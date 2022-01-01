سلسلة تعيينات جديدة في الجيش الإسرائيلي بانتظار موافقة غانتس

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سلسلة من التعيينات الجديدة أقرها قائد الأركان أفيف كوخافي وستدخل حيز التنفيذ بعد موافقة وزير الجيش الاسرائيلي بني غانتس.



وذكر الجيش، أن التعيينات وفق الآتي:-



* تعيين العقيد هشام إبراهيم قائدًا في لواء المدرعات وترقيته إلى عميد.



* تعيين العقيد أودي تسور قائدًا لدورات قادة السرايا والكتائب وترقيته إلى عميد.



* تعيين المقدم شاؤول إسرائيلي قائدًا للواء القبضة الحديدية وترقيته لرتبة عقيد



* تعيين المقدم شيرا رودبرغ قائدًا لإدارة التربية والتعليم للشباب بالجيش وترقيته إلى عقيد.



* تعيين المقدم يوفال هاريل رئيسا لقسم الأفراد في القوات الجوية وترقيته إلى عقيد.



* تعيين العقيد يهودا الميكس رئيسا للبحث والتطوير وترقيته إلى رتبة عميد.