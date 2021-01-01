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الجهاد تبارك لحماس اكتمال انتخابات مكتبها السياسي

الإثنين 02 أغسطس 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد تبارك لحماس اكتمال انتخابات مكتبها السياسي



غزة / سما /

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اكتمال انتخاب هيئاتها القيادية في كافة ساحات العمل داخل فلسطين وفي مناطق اللجوء والشتات.

وهنّأ عضو المكتب السياسي للحركة، "خالد البطش"، إسماعيل هنية بـ"تجديد ثقة إخوانه به وانتخابه رئيسًا للحركة".

وقال البطش في بيان له: "ونهنئ الأخ العزيز المجاهد الشيخ صالح العاروري بانتخابه نائبًا لرئيس الحركة، ولكافة الأخوة المجاهدين الأعزاء الذين تم اختيارهم لقيادة الحركة وتحمل الأمانة في كافة الساحات، والأخوة الذين سبق انتخابهم في ساحات العمل بالداخل والخارج وعلى رأسهم الأخ المجاهد يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، والأخ المجاهد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج، والأخوة في الضفة الغربية والسجون".

وأكدت الجهاد الإسلامي "وحدة الصف والموقف على قاعدة مقاومة العدو الصهيوني والتصدي لمخططاته العدوانية، وتعزيز الوحدة الوطنية بين كل مكونات العمل الوطني والإسلامي بما يخدم الأهداف الوطنية وصولاً للتحرير والعودة"، مشيدةً بـ"مسيرة الشورى والبناء المؤسساتي" في حماس، ووصفت قادتها بـ"رفاق الدرب والجهاد".

واستذكرت الجهاد "الشهداء الأبطال من المؤسسين والقادة والمجاهدين، والأسرى الأبطال، وما قدمه شعبنا من تضحيات".

وجددت العهد على "حماية شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وصون حقوقنا وثوابتنا، والمحافظة معًا على وحدة الوطن والدم، والسير في طريق الجهاد والمقاومة حتى التحرير".

#الجهاد الاسلامي #حركة حماس #قطاع غزة

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