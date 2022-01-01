الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورة "شعاع الشمس" قرب حدود لبنان

القدس المحتلة / سما /

يبدأ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، مناورة "شعاع الشمس" العسكرية بمحاذاة الحدود اللبنانية شمال البلاد وتنتهي بعد ظهر الغد.



وذكر المتحدث باسم الجيش عبر "تويتر" أنه تم التخطيط للتدريبات مسبقًا كجزء من البرنامج التدريبي لعام 2021 وكجزء منه سيكون هناك حركة نشطة لقوات الجيش.



وأوضح أنه تم تصميم التدريبات لاختبار قدرات واستعداد القوات لأيام المعارك، ودراسة كيفية تطبيق الدروس المستفادة من الأحداث العملياتية الأخيرة، مع التركيز على الدروس المستفادة من عملية "حارس الأسوار" على قطاع غزة مايو المنصرم كجزء من عملية تحقيق مشتركة مع فرقة غزة.



ونوه إلى أن الجيش سيواصل التحضير والتحسين المستمر لاستعداده على الحدود اللبنانية، بينما ينجز مهمة حماية سكان الشمال.