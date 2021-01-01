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نتنياهو يهاجم ميزانية الحكومة الجديدة ويصفها "بالسيئة"

الإثنين 02 أغسطس 2021 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهاجم ميزانية الحكومة الجديدة ويصفها "بالسيئة"



القدس المحتلة/سما/

هاجم رئيس حزب الليكود وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، ميزانية الدولة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية.
 
وفي اجتماع لكتلة الليكود وفق القناة 7 العبرية، قال نتنياهو إن هذه الحكومة الشريرة وتكذب على مواطني إسرائيل وهي مستمرة في الكذب عليهم من أجل بقائها.
 
وأضاف: قال بينيت إنه لن يجلس مع لبيد، وقال ليبرمان إنه لن يرفع الضرائب، وبالطبع فعلوا العكس تمامًا. .
 
وتابع: "لدي خبرة كبيرة في الاقتصاد، وقمت حين كنت رئيس وزراء مع وزير المالية بقيادة إسرائيل إلى اقتصاد حر ومتنامي، لقد أنفقت الكثير من الميزانيات، لكنني لم أر مثل هذه الميزانية السيئة من قبل".
 
وأوضح أن الميزانية المعتمدة هي عبارة عن مجموعة من المراسيم الاقتصادية ورفع الضرائب ورفع الأسعار.
 
وأردف قائلا: "خفضنا الضرائب وخفضنا أسعار الكهرباء، وعندما دخلنا أزمة كورونا لم نكتفي برفع الضرائب، بل دعمنا المواطنين، وماذا تفعل الحكومة الحالية؟ رفع أسعار الكهرباء والنقل العام والضرائب العقارية والخبز وفرض" ضريبة على شراء البضائع من الخارج عبر الإنترنت، وضريبة Netflix ، وضريبة على زيارة الأطباء المحترفين، ورفع أسعار المشروبات الغازية، ورفع أسعار المنتجات التي يمكن التخلص منها، بالإضافة إلى كل هذا الإضرار بالمزارعين الإسرائيليين والزراعة.
 
وأكمل: "بدلاً من خفض الضرائب وتسهيل الأمر على المواطنين الإسرائيليين ، فإنهم يرفعون الضرائب والأسعار ويضرون بالمواطنين الإسرائيليين، ولماذا يفعلون هذا؟ عليهم أن يدفعوا 53 مليار شيكل التي وعدوا بها منصور عباس لبقاء حكومتهم. إنهم يفرضون ضريبة عباس على إسرائيل، ولماذا يجب على مواطني إسرائيل دفع الثمن؟ لا ينبغي، سنطيح بهذه الحكومة قريبا".

#نتنياهو #ميزانية الدولة #الحكومة الاسرائيلية

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