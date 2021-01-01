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تقديم لائحة ضد فتى من اللد بتهمة طعن يهودي

الإثنين 02 أغسطس 2021 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديم لائحة ضد فتى من اللد بتهمة طعن يهودي



القدس المحتلة / سما /

 قدم الإدعاء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، لائحة اتهام أمام محكمة اللد المركزية، ضد فتى فلسطيني من سكان المدينة، بزعم مسؤوليته عن طعن يهودي بدوافع قومية خلال موجة الأحداث التي وقعت في مايو/ أيار الماضي بالتزامن مع عملية غزة.

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن لائحة الاتهام تتضمن اتهامات للفتى بأنه جهز نفسه بسكين قابلة للطي أخفاها في معطفه وغادر منزله، وبالقرب من سوق البلدية لاحظ وجود يهودي في طريق عودته إلى منزله وبدأ في مطاردته وهو يرشقه بالحجارة، وبينما اقترب منه أخرج السكين وطعنه في ظهره.

وأشار إلى أنه تم تقديم لائحة الاتهام بعد أن أنهت الشرطة وجهاز الشاباك التحقيق في القضية.

#اسرائيل #محكمة الاحتلال #لائحة اتهام

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