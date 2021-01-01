مركز يافا الثقافي ينفذ سلسلة من الانشطة والفعاليات المجتمعية

رام الله / سما /

نفذ مركز يافا الثقافي، خلال شهر تموز الماضي، سلسلة من الانشطة والفعاليات المجتمعية المتنوعة، داخل وخارج محافظة نابلس.

وفي هذا الاطار، شاركت مجموعة كشافة ومرشدات المركز في افتتاح معرض “حكايا السوق” في باب الساحة وسط بلدة نابلس القديمة، والذي استمر مدة أسبوع، وجرى تنظيمه في ست مدن فلسطينية هي القدس والخليل ونابلس ويافا وغزة وحيفا.

كما شارك فريق من المركز ضم كلا من دانيا الخطيب، وإبراهيم مرشود، ومايا الطيراوي، ومرح عرفات، في سلسلة تدريبات للمهارات الحياتية بالتعاون مع مركز تدريب الشباب المجتمعي التابع للإغاثة الطبية الفلسطينية، تمحورت حول العمل الجماعي، والتواصل والاتصال، وصفات القائد الناجح، والفرق بين اتخاذ القرار وصنع القرار، ودور الشباب في الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

كما نظم المركز وبالتعاون مع مؤسسة ياسر عرفات “مخيم ياسر عرفات الصيفي” بمشاركة 50 طفلاً وطفلة تتراوح أعمارهم بين 13-10 عاما بإدارة القائد الكشفي في المركز رائد الخطيب، حيث تم تقسيم الأطفال لخمس مجموعات، أطلق عليها اسماء مناطق فلسطينية تتعرض للعدوان الإسرائيلي، وهي: مجموعة حي الشيخ جراح في القدس، مجموعة حي البستان في سلوان، مجموعة خربة طانا في بيت فوريك، مجموعة جبل صبيح في بيتا، ومجموعة المسعودية في منطقة برقة. واستمر المخيم مدة اسبوعين تخللها زيارة متحف ياسر عرفات في مدينة رام الله.

وشاركت فرقة عائدون للدبكة الشعبية التابعة للمركز بعدة لوحات تراثية وفلكلورية في حفل تخريج كوكبة من فتيات مركز الفتيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في مقر ملتقى رجال الأعمال في نابلس. كما عرض مركز يافا الثقافي بدعم وتمويل الصندوق الثقافي الفلسطيني ووزارة الثقافة الفلسطينية مسرحية “نص نصيص” للمخرج محمد حامد في خمسة مواقع هي شوفة في محافظة طولكرم بالتعاون مع مركز واصل لتنمية الشباب، ومخيم الفارعة، ومخيم بلاطة، ومخيم عسكر، وبلدة عزون)، وحضرها المئات من الأطفال. وايضا شاركت مجموعة كشافة مركز يافا في تدريبات وتمارين حول “السلامة العامة والتصرف أثناء المخاطر” قدمها جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، وتمحورت حول أسس السلامة العامة، وكيفية التصرف مع الحالات الطارئة أثناء الرحلات والمسارات الكشفية، بالإضافة إلى التعرف على أهمية دور جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.

اضافة الى ذلك، فقد شاركت كشافة ومرشدات المركز في إطار الخطة السنوية لمفوضية كشافة محافظة نابلس ومن ضمنها افتتاح أيام الدراسة الابتدائية لإعداد القادة في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

من جهة اخرى، استقبل المركز وفدا من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي(giz) ضم مدير برنامج السلم الأهلي، جوليا هس، ومحمود صبح حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستئناف المشاريع الخاصة في مركز يافا.

كما زار أطفال مخيم ياسر عرفات الصيفي اتابع للمركز، بيت فلسطين المقام على قمة جبل جرزيم في نابلس، وقاموا بجولة في متحف الذاكرة الذي يشمل رسومات تجسد مسيرة الشعب الفلسطيني منذ النكبة حتى الآن، والتقوا برجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري.

ونظم مركز يافا الثقافي مسارا بيئيا في منطقة وادي القلط قرب اريحا لأعضاء فرقة كشافة ومرشدات المركز بمشاركة رئيس مجلس إدارة المركز تيسير نصر الله، بهدف تعزيز المعرفة في الأماكن الأثرية، وتضم المسار السير على الاقدام مسافة 12 كم.

وزار وفد من مؤسسة الشهيد ياسر عرفات مركز يافا الثقافي، للاطلاع على سير العمل في المخيم الصيفي الذي ينظمه المركز بالتعاون مع المؤسسة، وقدم مدير المركز، فايز عرفات، درعًا تكريميًا للوفد، وعملا يدويا من إنتاج الأطفال المشاركين.

كما ونظم المركز رحلة إلى مدينة القدس لأطفال مركز يافا الثقافي اشتملت على زيارة لجامعة القدس في بلدة ابو ديس والقيام بجولة في “مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة” ومختبرات الجامعة، وزيارة المسجد الأقصى المبارك وأسواق المدينة، ونادي شباب القدس، وذلك بالتعاون مع وقفية القدس. ‎

الى ذلك، فقد شارك وفد من المركز بحفل تأبين القائد المجتمعي صلاح عجارمه رئيس “مركز لاجئ” في مخيم عايدة ببيت لحم، حيث ألقى تيسير نصر الله كلمة نيابة عن المؤسسات والقوى الوطنية. كما شارك وفد من شبيبة المركز بدورة تثقيفية حول دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان اللاجئ في مركز بديل في بيت لحم، شارك فيها ابراهيم الجمال وأحمد خضر ومحمد ندى.

هذا وتقوم فرقة المسرح التابعة للمركز بتدريبات مكثفة لعمل مسرحي جديد بعنوان “بروفايل”، سيتم عرضه في العديد من المناطق حال الانتهاء منه.