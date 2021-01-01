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ضبط 13 طنا من البطيخ المهرب في نابلس

الإثنين 02 أغسطس 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط 13 طنا من البطيخ المهرب في نابلس



نابلس / سما /

 ضبط جهاز الضابطة الجمركية، عند احد الحواجز شرق مدينة نابلس، شاحنة محملة بنحو(13 طن) بطيخ مهربة من إسرائيل “بضاعة مقيدة”؛ ممنوع دخولها لأراضي الدولة الفلسطينية بقرار من وزير الزراعة.

واوضحت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الجهاز، انه تم استداء جهة الاختصاص في مديرية الزراعة والتي أقرت بدورها التحفظ على الكمية المذكورة وإحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأكدت “العلاقات العامة” أن ضبط هذه البضاعة جاء ضمن الجهود المبذولة لحماية ودعم المزارعين الفلسطينيين.

#جهاز الضابطة الجمركية

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