  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

“التربية” و “القطان” تطلقان المرحلة الأولى من برنامج توظيف الدراما في التعليم

الإثنين 02 أغسطس 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
“التربية” و “القطان” تطلقان المرحلة الأولى من برنامج توظيف الدراما في التعليم



رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع مؤسسة عبد المحسن القطان، وبدعم من مؤسسة دروسوس، المرحلة الأولى من برنامج توظيف الدراما في التعليم، حيث يركز هذا البرنامج على نوعية وجودة التعليم والتنمية المهنية للمعلمين، بما ينسجم والخطة الاستراتيجية للوزارة.

وشارك في إطلاق البرنامج، الوكيل المساعد، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أيوب عليان، ومدير وحدة التكوين التربوي في القطان د. نادر وهبة، ومدير دائرة التدريب التربوي مرعي الصوص، ورئيس قسم تدريب المرحلة الأساسية مراد عبد الغني، والمختصون التربويون مالك الريماوي وفيفيان طنوس ومعتصم الأطرش.

وأكد عليان أهمية هذه المساقات في تطوير قدرات وخبرات المشرفين في مجال استراتيجيات التدريس بشكل عام واستراتيجيات التدريس المتمركزة حول المتعلم بوجه خاص، معبراً عن اعتزازه بالشراكة والتعاون مع مؤسسة القطان؛ كونها مؤسسة وطنية وتربوية رائدة في مجال التطور المهني للمعلمين ورفع كفاياتهم المهنية.

بدوره، شدد وهبة على ضرورة ديمومة هذه البرامج وتعميمها على أكبر عدد من معلمي المرحلة الأساسية، مؤكداً أن المؤسسة تهدف لمشاركة كافة خبراتها مع المختصين في وزارة التربية، وتفخر بالشراكة معها في هذا الإطار.

يذكر أن هذه التدريبات تأتي تجسيدا للاتفاقية المبرمة بين الوزارة والقطان، إذ عقدت أولى المساقات التدريبية لمشرفي المرحلة الأساسية (1-4) في توظيف الدراما في التعليم (عباءة الخبير) بمشاركة 20 من المشرفين من مديريات التربية في المحافظات الشمالية، والتي استمرت على مدار 3 أيام متتالية وتضمنت موضوعات متخصصة في مجال الدراما وغيرها.

#التربية والتعليم

الأكثر قراءة اليوم

صحافية إسرائيلية توجه أسئلة لوزير الشؤون المدنية الفلسطينية حول لم شمل العائلات

شاهد.. الجماهير الإسرائيلية تهاجم المغربي حكيمي ونجم منتخب الجزائر يدعمه

تفاصيل جديدة ومثيرة .. "حبل غسيل المنزل" كان السبب في كشف مكان اختباء أسامة بن لادن

"حزب الله" يعطي الأجهزة الأمنية مهلة غير مفتوحة لتسليم المتورطين بأحداث خلدة

واللا: حدث أمني كاد أن يودي بحياة جنود من لواء "جولاني" بالخليل

فيديو : عمرو خالد ينسحب غاضبا من مقابلة مع "العربية"

ما هي أفضليات المروحية الجديدة التي اشترتها اسرائيل من الولايات المتحدة؟

الأخبار الرئيسية

نفط

بعد استهداف منشأة عسقلان.. صواريخ غزة تهدد مشروع النفط الإسرائيلي!

فلسطين

تقرير إسرائيلي: الفلسطينيون انتصروا بالمعركة على الوعي أثناء العدوان على غزة

الرجوب: يجري الآن إتمام خطوات حل الأزمة في الخليل بأخذ عطوة عشائرية "لن تكون بديلاً عن القانون"

وزيرة الصحة :وفاتان و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 حالة تعاف في فلسطين

اشتية

اشتية في مستهل جلسة الحكومة يتحدث حول المنحة القطرية ونتائج الثانوية العامة وأحداث الخليل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية