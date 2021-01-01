“التربية” و “القطان” تطلقان المرحلة الأولى من برنامج توظيف الدراما في التعليم

رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع مؤسسة عبد المحسن القطان، وبدعم من مؤسسة دروسوس، المرحلة الأولى من برنامج توظيف الدراما في التعليم، حيث يركز هذا البرنامج على نوعية وجودة التعليم والتنمية المهنية للمعلمين، بما ينسجم والخطة الاستراتيجية للوزارة.

وشارك في إطلاق البرنامج، الوكيل المساعد، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أيوب عليان، ومدير وحدة التكوين التربوي في القطان د. نادر وهبة، ومدير دائرة التدريب التربوي مرعي الصوص، ورئيس قسم تدريب المرحلة الأساسية مراد عبد الغني، والمختصون التربويون مالك الريماوي وفيفيان طنوس ومعتصم الأطرش.

وأكد عليان أهمية هذه المساقات في تطوير قدرات وخبرات المشرفين في مجال استراتيجيات التدريس بشكل عام واستراتيجيات التدريس المتمركزة حول المتعلم بوجه خاص، معبراً عن اعتزازه بالشراكة والتعاون مع مؤسسة القطان؛ كونها مؤسسة وطنية وتربوية رائدة في مجال التطور المهني للمعلمين ورفع كفاياتهم المهنية.

بدوره، شدد وهبة على ضرورة ديمومة هذه البرامج وتعميمها على أكبر عدد من معلمي المرحلة الأساسية، مؤكداً أن المؤسسة تهدف لمشاركة كافة خبراتها مع المختصين في وزارة التربية، وتفخر بالشراكة معها في هذا الإطار.

يذكر أن هذه التدريبات تأتي تجسيدا للاتفاقية المبرمة بين الوزارة والقطان، إذ عقدت أولى المساقات التدريبية لمشرفي المرحلة الأساسية (1-4) في توظيف الدراما في التعليم (عباءة الخبير) بمشاركة 20 من المشرفين من مديريات التربية في المحافظات الشمالية، والتي استمرت على مدار 3 أيام متتالية وتضمنت موضوعات متخصصة في مجال الدراما وغيرها.