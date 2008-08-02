ثمانية أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل اليوم ، ثمانية أسرى أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير إسلام حماد عبيد (37 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/08/2004, وهو محكو م بالسجن 20 عامًا.

الأسير هيثم ناجد صالح كعبة (38 عامًا) من نابلس ، دخل عامه ال15 منذ اعتقاله عام 2006 ، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا .

الأسير أنيس جميل أنيس صفوري (33 عامًا) من الداخل ، دخل عامه الـ14 في سجون الاحتلال منذ اعتقاله عام 2008 ، وهو محكوم بالسجن 14 عامًا .

الأسير شريف عبد المنعم حسن أبو وادي (47 عامًا)، من سكان محافظة غزة، دخل عامه الـ14 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/08/2008، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا.

الأسير أحمد عبد الرحيم منصور شمالي (31 عامًا)، من سكان محافظة غزة، يخل عامه على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/08/2008م، وهو محكوم بالسجن 18 عامًا.

الأسير مالك أحمد سالم حلس (33 عامًا)، من سكان محافظة غزة، دخل عامه الـ14 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/08/2008م، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

الأسير رامي صالح أبو غالي العيلة من غزة المحكوم بالسجن 17 عامًا، وأمضى 14 عاماً منذ اعتقاله عام 2008.

الأسير وائل عادل راشد عودة (45 عامًا)، من سكان محافظة غزة، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/08/2015، وهو محكوم بالسجن 12 عامًا.