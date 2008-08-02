  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ثمانية أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الإثنين 02 أغسطس 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثمانية أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال



رام الله / سما /

دخل اليوم ، ثمانية أسرى أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير إسلام حماد عبيد (37 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/08/2004, وهو محكو م بالسجن 20 عامًا.

الأسير هيثم ناجد صالح كعبة (38 عامًا) من نابلس ، دخل عامه ال15 منذ اعتقاله عام 2006 ، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا .

الأسير أنيس جميل أنيس صفوري (33 عامًا) من الداخل ، دخل عامه الـ14 في سجون الاحتلال منذ اعتقاله عام 2008 ، وهو محكوم بالسجن 14 عامًا .

الأسير شريف عبد المنعم حسن أبو وادي (47 عامًا)، من سكان محافظة غزة، دخل عامه الـ14 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/08/2008، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا.

الأسير أحمد عبد الرحيم منصور شمالي (31 عامًا)، من سكان محافظة غزة، يخل عامه على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/08/2008م، وهو محكوم بالسجن 18 عامًا.

الأسير مالك أحمد سالم حلس (33 عامًا)، من سكان محافظة غزة، دخل عامه الـ14 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/08/2008م، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

الأسير رامي صالح أبو غالي العيلة من غزة المحكوم بالسجن 17 عامًا، وأمضى 14 عاماً منذ اعتقاله عام 2008.

الأسير وائل عادل راشد عودة (45 عامًا)، من سكان محافظة غزة، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/08/2015، وهو محكوم بالسجن 12 عامًا.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صحافية إسرائيلية توجه أسئلة لوزير الشؤون المدنية الفلسطينية حول لم شمل العائلات

شاهد.. الجماهير الإسرائيلية تهاجم المغربي حكيمي ونجم منتخب الجزائر يدعمه

تفاصيل جديدة ومثيرة .. "حبل غسيل المنزل" كان السبب في كشف مكان اختباء أسامة بن لادن

"حزب الله" يعطي الأجهزة الأمنية مهلة غير مفتوحة لتسليم المتورطين بأحداث خلدة

واللا: حدث أمني كاد أن يودي بحياة جنود من لواء "جولاني" بالخليل

فيديو : عمرو خالد ينسحب غاضبا من مقابلة مع "العربية"

ما هي أفضليات المروحية الجديدة التي اشترتها اسرائيل من الولايات المتحدة؟

الأخبار الرئيسية

نفط

بعد استهداف منشأة عسقلان.. صواريخ غزة تهدد مشروع النفط الإسرائيلي!

فلسطين

تقرير إسرائيلي: الفلسطينيون انتصروا بالمعركة على الوعي أثناء العدوان على غزة

الرجوب: يجري الآن إتمام خطوات حل الأزمة في الخليل بأخذ عطوة عشائرية "لن تكون بديلاً عن القانون"

وزيرة الصحة :وفاتان و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 حالة تعاف في فلسطين

اشتية

اشتية في مستهل جلسة الحكومة يتحدث حول المنحة القطرية ونتائج الثانوية العامة وأحداث الخليل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية