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هيئة الأسرى تعرض آخر المستجدات في ما يتعلق بالأسرى المضربين عن الطعام

الإثنين 02 أغسطس 2021 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تعرض آخر المستجدات في ما يتعلق بالأسرى المضربين عن الطعام



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، بأن الأسير أحمد حمامرة من بيت لحم والمعتقل منذ 17/8/2020 شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع، وذلك رفضا لاعتقاله الإداري، حيث رفضت المحكمة الالتماس المقدم بحقه، وهو محتجز حالياً في زنازين النقب.

ووفقاً لعائلة الأسير حسام ربعي من بلدة يطا بالخليل، فقد علق إضرابه المفتوح عن الطعام، وذلك بعد تحويل ملف اعتقاله الإداري إلى قضية.

والجدير ذكره أنه إلى جانب الأسير حمامرة يواصل 16 أسيراً معركتهم مع الأمعاء الخاوية رفضاً لاعتقالهم إداريًا، أقدمهم الأسير سالم زيدات من بلدة بني نعيم بالخليل، والذي يخوض إضرابه منذ 22 يوماً وبات يعاني من وضع صحي صعب للغاية ويتنقل على كرسي متحرك.

كما يواصل الأسير محمد اعمر من طولكرم الإضراب منذ 20 يوماً، والأسير مجاهد حامد من رام الله منذ 20 يوماً، والأسير كايد الفسفوس من دورا بالخليل منذ 19 يوماً، والأسيران ماهر دلايشة وعلاء الدين علي وكلاهما من رام الله، مضربان منذ 14 يوماً.

والأسرى أحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل من مخيم العروب، وفادي العمور من يطا، مضربون منذ 13 يوماً.

كذلك يواصل محمود الفسفوس، وجيفارا النمورة ورأفت الدراويش وهم من دورا، وأحمد نزال من قباطية بجنين، إضرابهم لليوم 13 على التوالي.

أما الأسير مقداد القواسمة، يخوض إضرابه لليوم 12 على التوالي، وبدأ وضعه الصحي بالتراجع، حيث يشتكي حالياً من أوجاع بالكلى، كما يواصل الأسير محمد نوراة إضرابه منذ 9 أيام، احتجاجاً على عزله الانفرادي.

وشرع الأسير يوسف العامر بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 5 أيام رفضاً لاعتقاله الإداري، ومن المرجح أن ترتفع أعداد الأسرى المضربين في الأيام القادمة في مختلف سجون الاحتلال.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #اضراب عن الطعام

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