مستوطنون يطردون مزارعين من أراضيهم بسلفيت

سلفيت /سما/

أقدم مستوطنون امس عل طرد مزارعين من منطقة جبل الراس غرب مدينة سلفيت.

وقال المزارع سلمان اشتية أن مستوطنين ترافقهم الكلاب البوليسية ودورية للاحتلال منعوا المزارعين من فلاحة أراضيهم وتأهيلها، تحت تهديد السلاح.

وأوضح أن المستوطنين ومنذ أربعة أيام وهم يحاولون طرد المزارعين تحت تهديد السلاح.

بدوره قال الباحث والخبير بشؤون الاستيطان د. خالد معالي أن البؤرة الاستيطانية في جبل الراس تواصل الزحف والتوسع على حساب اراضي سلفيت وكفل حارس وحارس.

وأوضح أن الحديث يدور عن أكثر من أربعة آلاف دونم زراعي ومحاجر غنية بالحجر الاحمر النادر وهو ما يتسبب بخسائر تقدر بملايين الدولارات لاصحاب المحاجر.